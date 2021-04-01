Son Yaz 14. bölüm fragmanı izle! FOX TV Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz 13. bölüm izle

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Son Yaz dizisi FOX TV ekranlarında 13. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 13. bölümün ardından şimdi de Son Yaz 14. bölüm için araştırmalarına başladılar. Son Yaz 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Son Yaz 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Son Yaz 14. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SON YAZ 14. BÖLÜM ÖZETİ

Yağmur, Akgün'ün evlilik çıkışına çok şaşırmıştır. Akgün, Yağmur'u rahatlatır. Hemen evlenmekten bahsetmemekte, ancak ilişkilerini Yağmur'un ailesine açıklarken niyetlerinin bu olduğunu söyleyerek açıklamak istemektedir. Yağmur, anne ve babasının tepkisinden çekinse de Akgün'ün hevesini kırmak istemez. Kafasında soru işaretleri olmasına rağmen Akgün'ün heyecanına katılır ve babasına durumu açıklamadan önce kendisine de haber vermesini ister. Akgün, Selim'in yanında olduğu her dakika arkasından iş çeviriyor gibi hissettiğinden rahatsız olur ve hiç olmayacak bir yerde Yağmur'la evlenmek istediğini Selim'e söyleyiverir.

Halil Sadi tarafından gönderilen fotoğraflar yüzünden Canan zor durumdadır. Fotoğraflar sızdırılırsa itibarı büyük zarar görecektir. Halil Sadi, Selim'in Cemal'i sıkıştırıp, elindeki kanıtı alamaması için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Selim, Canan'ı tehlikeye atmak istemez ve ilk defa bir işin peşini bırakmaya karar verir. Ancak Canan kendi üzerine oynanmasına çok sinirlenmiştir ve Selim'den durmamasını ister. Bu sırada Selim'e atanan muhakkik gelir. Selim'e karşı keskin ön yargıları olan muhakkik, Canan'ın da olayda parmağı olduğunu düşünmektedir.

Selim ve Canan başlarındaki dertleri savuşturmaya çalışırken, Akgün ve Yağmur'un evlilik çıkışıyla karşı karşıya gelirler.

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SON YAZ DİZİSİNİN KONUSU

İdealist Cumhuriyet Savcısı Selim Kara (Ali Atay), 8 yıl önce hapse yolladığı organize suç lideri Selçuk Taşkın'dan (Arif Pişkin) reddedemeyeceği bir teklif alır. Selçuk Taşkın, Savcı Selim Kara'nın bütün suç örgütünü çökertecek davasında, tanıklık yapmayı istemektedir. Ancak bunun için tek bir şartı vardır; oğlu Akgün Gökalp Taşkın'ı (Alperen Duymaz) Selim Kara'nın bizzat koruması…

Suç dünyası içinde büyümüş, tehlikeli ve sorunlu görünümünün ardında duygusal bir genç olan Akgün için bu kabul edilmesi güç bir durumdur.Hayat beklemediği bir yerden daha sınar Selim'i; İzmir'de çocukları ile yaşayan eşi Canan (Funda Eryiğit) boşanmak istemektedir.Ailesi ile işi arasında kalan Savcı Kara, baş belası olarak gördüğü Akgün'ü ailesinin yanına İzmir Çeşme'de bulunan Adalet Sitesi'ne götürmek zorunda kalır.

Selim'in beklenmeyen misafiri Akgün'ün gelişi site sakinlerinin tüm dengelerini altüst edecek; Ege'de başlayan bu rüzgâr, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir fırtınaya dönüşecektir.