Son Yaz 11. Bölüm fragmanı izle! FOX TV Son Yaz yeni bölüm fragmanı izle! Son Yaz son 10. bölüm izle

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Son Yaz 10. bölüm FULL İZLE!

Son Yaz dizisi FOX TV ekranlarında 10. bölümüyle yayınlandı. Diziseverler heyecan dolu 10. bölümün ardından şimdi de Son Yaz 11. bölüm için araştırmalarına başladılar. Son Yaz 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Son Yaz 11. bölüm fragmanı yayınlandı. Son Yaz 11. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SON YAZ 11. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SON YAZ 11. BÖLÜM ÖZETİ

Selim, Yağmur ile Akgün'ü aynı odada el ele gördükten sonra Akgün'e keseceği ceza bu defa daha farklı olacaktır. Akgün'ü babasıyla görüştürüp gitmeye ikna olmasını sağlamak ister. Selim'in asıl derdi aslında Yağmur'ladır. Yağmur'un Akgün'ün peşinde dolaşması Canan ve Selim'in de arasını bozacaktır.

Akgün'e kurulan komplo hayata geçmiştir. Selim'in infazı için düğmeye basılır. Akgün'ün silahı ile Savcı Selim Kara vurulacak ve delillerle olay savcı ile husumeti var gibi görünen Akgün'e yıkılacaktır. Akgün kendisine kurulan komployu çözer, Selim'in hayatının tehlikede olduğunu anlar. Selim'i kurtarmak için yanına geldiğinde artık çok geçtir.

Akgün bu komplonun peşini bırakmaz, olayın Halil Sadi'ye uzandığını bildiği için kendi yöntemleri ile üzerine gitmeye kalkar. Fakat olaylar Akgün'ün planladığı gibi gitmeyecek, başına daha da büyük bir bela örülecektir. Yağmur Akgün'ün büyük bir yanlışa düşmesini engelleyebilecek midir?

SON YAZ SON 10. BÖLÜM İZLE

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