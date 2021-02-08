Son Ütücü şarkı sözleri! Cansever & Barış - Son Ütücü Şarkı Sözleri nedir?
Cansever, Makedonya asıllı söz yazarı ve şarkıcı. 1992 yılından bu zamana kadar çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzün popüler arabesk şarkıcılarından biri haline geldi. Peki, Son Ütücü şarkı sözleri! Cansever & Barış - Son Ütücü Şarkı Sözleri nedir?
1967 senesinde Makedonya'nın Veles kentinde 7 çocuklu ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Cansever daha 12 yaşlarındayken sokakta çocukların sopa fırlatmasından dolayı tek gözünü kaybetmiştir. Çocukluk dönemlerinden bu yana müzik dünyasında yer alan Cansever, ilk albümü Kemano Başal E Romengeyi 1992 senesinde Makedonya'da çıkarmış ve bu şarkı sayesinde çok büyük bir başarı yakalamıştır.
CANSEVER& BARIŞ -SON ÜTÜCÜ ŞARKI SÖZLERİ
Sen ol yanımda rüzgar essin
Fırtına ister nefesimi kessin
Bize her yer Roma her yer Paris
Kırışan yüreğime son ütücü sensin
Bana bir şey olmaz, yeterim dünyaya
Elimde ellerin, yanımda sen oldukça
Aşarız denizleri batmadan fırtınada
Bir liman buluruz oturmadan karaya
Söz & Müzik: Arif Akpınar
Aranjör: Enço Rasimov
Klip Yönetmeni: Erkan Nas