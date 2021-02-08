Son Ütücü şarkı sözleri! Cansever & Barış - Son Ütücü Şarkı Sözleri nedir?
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Son Ütücü şarkı sözleri! Cansever & Barış - Son Ütücü Şarkı Sözleri nedir?

08.02.2021 12:28 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:33
Son Ütücü şarkı sözleri! Cansever & Barış - Son Ütücü Şarkı Sözleri nedir?

Cansever, Makedonya asıllı söz yazarı ve şarkıcı. 1992 yılından bu zamana kadar çıkardığı popüler şarkılar sayesinde günümüzün popüler arabesk şarkıcılarından biri haline geldi. Peki, Son Ütücü şarkı sözleri! Cansever & Barış - Son Ütücü Şarkı Sözleri nedir?

1967 senesinde Makedonya'nın Veles kentinde 7 çocuklu ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova'dır. Cansever daha 12 yaşlarındayken sokakta çocukların sopa fırlatmasından dolayı tek gözünü kaybetmiştir. Çocukluk dönemlerinden bu yana müzik dünyasında yer alan Cansever, ilk albümü Kemano Başal E Romengeyi 1992 senesinde Makedonya'da çıkarmış ve bu şarkı sayesinde çok büyük bir başarı yakalamıştır.

CANSEVER& BARIŞ -SON ÜTÜCÜ ŞARKI SÖZLERİ

Sen ol yanımda rüzgar essin

Fırtına ister nefesimi kessin

Bize her yer Roma her yer Paris

Kırışan yüreğime son ütücü sensin

Bana bir şey olmaz, yeterim dünyaya

Elimde ellerin, yanımda sen oldukça

Aşarız denizleri batmadan fırtınada

Bir liman buluruz oturmadan karaya

Söz & Müzik: Arif Akpınar

Aranjör: Enço Rasimov

Klip Yönetmeni: Erkan Nas

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