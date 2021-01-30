Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin
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Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin

30.01.2021 12:16 | Son Güncelleme: 30.01.2021 13:14

ADA Araştırma'nın yaptığı "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" anketinde ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sonuçlar çıktı. Ankette Cumhur İttifakı yine zirvede yer alırken, son anketlerde düşüş yaşadığı görülen CHP ise %19,8 oy oranında kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli, muhalefetin sık sık gündeme getirdiği erken seçim alternatifine "Seçimler 2023'te yapılacak" diyerek kapıları kapattı.

Ancak siyasetin değişmez konusu erken seçim için kamuoyu araştırma şirketleri bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor. ADA Araştırma'nın "Türkiye'nin Nabzı Ocak 2021" anketinden de çarpıcı sonuçlar çıktı.

CUMHUR İTTİFAKI ZİRVEDE

Ankete katılanlara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 48,3 oldu. AK Parti yüzde 38,7 oy alırken MHP'nin oyu yüzde 9,6'da kaldı.

CHP'NİN OYLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Ankete göre AK Parti'yi yüzde 19,8'la CHP takip etse de ana muhalefet partisinin son zamanlarda yapılan anketlerde ortaya çıkan sonuçlara göre bir düşüş yaşadığı görülüyor. Ankette CHP'yi takip eden İYİ Parti yüzde 11,5, HDP ise yüzde 9.5 oy oranına sahip.

MUHARREM İNCE'NİN PARTİSİ İLK KEZ ANKETLERDE

CHP'den ayrılarak başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı alan Muharrem İnce'nin kuracağı parti ise ilk defa bir ankette yer aldı. Buna göre İnce'nin ilk anketinde aldığı oy oranı yüzde 2,7 oldu.

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin

PARTİLERİN OY ORANLARI

AK Parti %38,7

CHP %19,8

İYİ Parti %11,5

MHP %9,6

HDP %9,5

Memleket Hareketi (Muharrem İnce) %2,7

DEVA Partisi %2,5

Gelecek Partisi %1,8

Saadet Partisi %1,2

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin

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