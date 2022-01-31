Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na 2,3 puanlık fark attı

AREA Araştırma Türkiye Siyasi Gündem Araştırmasını yayımlandı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve ocak ayı gündem konularıyla ilgili kanaatleri yer aldı.

26 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ARAŞTIRMA

Araştırma; İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Samsun, Zonguldak, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin'den oluşan 26 ilde gerçekleştirildi.

OYLARIN PARTİLERE DAĞILIMI

24 - 29 Ocak 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 102 kişiyle yapılan ankette seçmenlere, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre geçerli oyların partilere dağılımı şöyle oldu:

Ak Parti : Yüzde 32

CHP: Yüzde 27,1

Hdp : Yüzde 10,2

İyi Parti : Yüzde 15,4

MHP: Yüzde 8,2

DEVA Partisi: Yüzde 3,3

DİĞER: Yüzde 3,8

İTTİFAKLARIN OY ORANLARI

İttifakların oy oranlarına da yer verilen ankete göre; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı 2,3 puanla geçiyor. Buna göre Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 42,5; Cumhur İttifakı'nın da 40,2 olarak hesaplandı.

HDP'NİN OYU YÜZDE 10,2 ÇIKTI

Hiçbir ittifakta yer almayan HDP'nin oy oranı ise 10,2 olarak hesaplandı.