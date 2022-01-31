Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na 2,3 puanlık fark attı
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AREA Araştırma, 26 ilde 2 bin 102 kişiyle yaptığı Türkiye Siyasi Gündem Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği ankette AK Parti yüzde 32, CHP yüzde 27,1, İYİ Parti 15,4 ve MHP yüzde 8,2 çıktı. Öte yandan ittifakların oy oranlarına da yer verilen ankete göre; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı 2,3 puanla geçiyor.
AREA Araştırma Türkiye Siyasi Gündem Araştırmasını yayımlandı. Araştırmada, siyasi partilerin seçmen desteği, hükümet ve diğer siyasi partilerle ilgili kanaatler ve ocak ayı gündem konularıyla ilgili kanaatleri yer aldı.
Araştırma; İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Manisa, Aydın, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kayseri, Kırıkkale, Samsun, Zonguldak, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Diyarbakır ve Mardin'den oluşan 26 ilde gerçekleştirildi.
24 - 29 Ocak 2022 tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2 bin 102 kişiyle yapılan ankette seçmenlere, "Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu. Ankete katılanların verdiği yanıtlara göre geçerli oyların partilere dağılımı şöyle oldu:
Ak Parti : Yüzde 32
CHP: Yüzde 27,1
Hdp : Yüzde 10,2
İyi Parti : Yüzde 15,4
MHP: Yüzde 8,2
DEVA Partisi: Yüzde 3,3
DİĞER: Yüzde 3,8
İttifakların oy oranlarına da yer verilen ankete göre; Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı 2,3 puanla geçiyor. Buna göre Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 42,5; Cumhur İttifakı'nın da 40,2 olarak hesaplandı.
Hiçbir ittifakta yer almayan HDP'nin oy oranı ise 10,2 olarak hesaplandı.