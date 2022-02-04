Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti, CHP'ye 4 puanlık fark attı

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, 15-20 Ocak 2022 tarihleri arasında 1420 katılımcı ile 12 ildeki 70 mahallede yaptıkları son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

ANKETE GÖRE İYİ PARTİ YÜZDE 12 OY ALIYOR

Gezici, ''Topluma, bu pazar bir seçim olsa kime oy vereceklerini" sorduklarını belirtti. Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti yüzde 31,3

CHP yüzde 27,2

İYİ Parti yüzde 12,1

HDP yüzde 11,5

MHP yüzde 11,5

DEVA'NIN OYU YÜZDE 2,1 SEVİYESİNDE

Ankete göre yeni kurulan partilerden DEVA yüzde 2,1 seviyesinde. Gelecek, Memleket, SAADET, Zafer ve Yeniden Refah ise yüzde 1 üzerinde. Gezici, sosyal medya kullanımı arttıkça, muhalefetin oylarının da arttığını gördüklerini de aktardı.

KARARSIZLAR DAĞITILDIĞINDA KILIÇDAROĞLU ERDOĞAN'A KARŞI YÜZDE 51,5 OY ALIYOR

"Yarın bir seçim olsa ve Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan çıksa, kime oy verirsiniz" sorusuna gelen yanıtları ise Gezici şu şekilde aktardı:

''Vatandaşların yüzde 41,2'si Recep Tayyip Erdoğan, 43,7'si Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Ağırlığına göre kararsızları bilimsel olarak dağıttığımızda ise, vatandaşların 48,2'si Recep Tayyip Erdoğan derken, 51,5'i Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi.''