Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti, CHP'ye 4 puanlık fark attı - Haberler
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Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti, CHP'ye 4 puanlık fark attı

Haberler.com, Erdem Aksoy - Politika
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Gezici Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 1420 katılımcı ile 15-20 Ocak tarihleri arasında yapılan ankete göre, bu pazar seçim olsa AK Parti yüzde 31,3, CHP yüzde 27,2, İYİ Parti yüzde 12,1, MHP yüzde 8,1 ve DEVA yüzde 2,1 oy alıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı yüzde 51,5'lik oy potansiyeline sahip.

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, 15-20 Ocak 2022 tarihleri arasında 1420 katılımcı ile 12 ildeki 70 mahallede yaptıkları son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti, CHP'ye 4 puanlık fark attı

Gezici, ''Topluma, bu pazar bir seçim olsa kime oy vereceklerini" sorduklarını belirtti. Ankete göre partilerin oy oranları şöyle:

AK Parti yüzde 31,3

CHP yüzde 27,2

İYİ Parti yüzde 12,1

HDP yüzde 11,5

MHP yüzde 11,5

Ankete göre yeni kurulan partilerden DEVA yüzde 2,1 seviyesinde. Gelecek, Memleket, SAADET, Zafer ve Yeniden Refah ise yüzde 1 üzerinde. Gezici, sosyal medya kullanımı arttıkça, muhalefetin oylarının da arttığını gördüklerini de aktardı.

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! AK Parti, CHP'ye 4 puanlık fark attı

"Yarın bir seçim olsa ve Cumhurbaşkanı ilk turda belirlenemeyip ikinci tura Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan çıksa, kime oy verirsiniz" sorusuna gelen yanıtları ise Gezici şu şekilde aktardı:

''Vatandaşların yüzde 41,2'si Recep Tayyip Erdoğan, 43,7'si Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Ağırlığına göre kararsızları bilimsel olarak dağıttığımızda ise, vatandaşların 48,2'si Recep Tayyip Erdoğan derken, 51,5'i Kemal Kılıçdaroğlu yanıtını verdi.''

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Seçim anketi, İYİ Parti, AK Parti, DEVA, MHP, CHP, Politika, Güncel, Haber

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Yorumlar (5)

Murat Kılıç:

Sonunda bende parayı basacağım Kendi istediğim gibi anket sonucu yayınlatacağım . Parasıyla değil mi.

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

Bu anketin doğru olduğunu bilse Kemal bey....Yarına kalmaz adaylığını açıklar,,kendi parti içinde bile Erdoğan bizi ezip geçecek yorumarı yapıldığı bu günlerde bu anket hiç inandırıcı değil.......Havalar soğuk üzerini iyi örtsün bu anketi hazırlayan

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Burak Ergül:

Ben sağ-sol şubu olarak bakmıyorum olaya . 68 ve 73 yaşında iki dede neden ülkenin cumhurbaşkanlığı için yarışıyor yok mu bu partilerde 40lı 50 li yaşlarda dinamik genç aktif siyaset yapan genç aday . Neden 68 ve 73 yaşındaki iki aday arasında türkiye mahkum kalıyor ???

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