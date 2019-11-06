Son Parti Filmi
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Aynı liseye giden Deniz, Birsu, Katre, Savaş ve Ferman, okulda yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen bir grup arkadaştır. Şehnaz Lisesi’ne giden gençler, okulun son demlerini yaşamaktadırlar ve hepsinin aklında son kez bir araya gelecekleri Egemen’in doğum günü partisi vardır. Onlar için büyük önem taşıyan bu geceye hazırlanmak, pek de kolay olmaz. Partinin gönüllerince eğlenebilecekleri, unutamayacakları bir gece olmasını isteyen gençler, partiyi en şatafatlı bir şekilde kutlamak için ellerinden geleni yapar. Ancak gençler, partinin hazırlık aşamasında, beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalacaktır.
Yönetmen: Enes Ateş
Senaryo: Enes Ateş
Oyuncular: Fırat Altunmeşe, Almile Ada, Nil Keser, Ömer Faruk Çavuş, Uğur Kurul, Erdinç Gülener, Cem Zeynel Kılıç
Filmin Türü: Romantik
Orijinal Adı: Son Parti
Yapımcı Firma: Ulak Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey
Vizyon Tarihi: 20.03.2020
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