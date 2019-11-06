Son Parti Filmi

06.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:58

Aynı liseye giden Deniz, Birsu, Katre, Savaş ve Ferman, okulda yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen bir grup arkadaştır. Şehnaz Lisesi’ne giden gençler, okulun son demlerini yaşamaktadırlar ve hepsinin aklında son kez bir araya gelecekleri Egemen’in doğum günü partisi vardır. Onlar için büyük önem taşıyan bu geceye hazırlanmak, pek de kolay olmaz. Partinin gönüllerince eğlenebilecekleri, unutamayacakları bir gece olmasını isteyen gençler, partiyi en şatafatlı bir şekilde kutlamak için ellerinden geleni yapar. Ancak gençler, partinin hazırlık aşamasında, beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalacaktır.

Yönetmen: Enes Ateş

Senaryo: Enes Ateş

Oyuncular: Fırat Altunmeşe, Almile Ada, Nil Keser, Ömer Faruk Çavuş, Uğur Kurul, Erdinç Gülener, Cem Zeynel Kılıç

Filmin Türü: Romantik

Orijinal Adı: Son Parti

Yapımcı Firma: Ulak Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: CJ Entertainment Turkey

Vizyon Tarihi: 20.03.2020



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Kaynak: InterSinema.com