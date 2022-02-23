Son Nefesime Kadar Suzan kim? Yeliz Akkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeliz Akkaya dizileri ve filmleri

Son Nefesime Kadar Suzan kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Yeliz Akkaya kaç yaşında, nereli? Yeliz Akkaya dizileri ve filmleri

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

YELİZ AKKAYA KİMDİR?

Yeliz Akkaya, 6 Aralık 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kamera karşısına ilk kez Melek isimli diziyle geçen Akkaya, lise eğitiminden sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı. Yeliz Akkaya; Hayat Sevince Güzel, Kalbim Ege'de Kaldı, Vicdan, Küçük Hanımefendi, Farklı Desenler, Karadağlar, Gönül Ferman Dinlemiyor, Aşk Üçgeni, Binbir Gece, Yabancı Damat, Azize ve Melek dizilerinde rol almıştır.

2012 yılında Emre Fakıoğlu ile evlenen Yeliz Akkaya, şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Son Nefesime Kadar dizisinde Suzan karakterine hayat vermektedir. Yeliz Akkaya 1.76 metre boyunda, 57 kilo ve Yay burcudur.

Yeliz Akkaya'nın rol aldığı diziler ve filmler:



2018 – Savaşçı (Hatice) (TV Dizisi)

2016 – Hayat Sevince Güzel

2015 – Kalbim Ege'de Kaldı (Fatma Naz) (TV Dizisi)

2015 – Vicdan (TV Dizisi)

2013 – Meryem (Sinema Filmi)

2013 – Vicdan (Elif) (TV Dizisi)

2011 – Karadağlar (Eleni) (TV Dizisi)

2011 – 2012 – Küçük Hanımefendi

2011 – 2012 – Farklı Desenler (TV Dizisi)

2010 – Gönül Ferman Dinlemiyor (TV Dizisi)

2010 – Güneydoğu'dan Öyküler Önce Vatan (TV Dizisi)

2009 – Aşk Üçgeni (TV Dizisi)

2007 – O Kadın (Sinema Filmi)

2006 – Binbir Gece (Melek) (TV Dizisi)

2005 – Asla Unutma (TV Dizisi)

2004 – Yabancı Damat (Esra) (TV Dizisi)

2004 – Azize (TV Dizisi)

2003 – Zalim (TV Dizisi)

2003 – Melek (TV Dizisi)

2002 – Hızma (TV Dizisi)

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