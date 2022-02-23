Son Nefesime Kadar Şükran kim? Aysun Metiner kaç yaşında, nereli? Aysun Metiner dizileri ve filmleri

Son Nefesime Kadar Şükran kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Aysun Metiner kaç yaşında, nereli? Aysun Metiner dizileri ve filmleri

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

SON NEFESİME KADAR ŞÜKRAN KİMDİR?

Son Nefesime Kadar dizisinde Şükran karakterini canlandıran isim Aysun Metiner'dir.

AYSUN METİNER KİMDİR?

Aysun Metiner (d. 1972; İstanbul), Türk oyuncudur.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Şaşıfelek Çıkmazı, Kurtlar Sofrası, Yeni Hayat, Benimle Evlenir misin, Örümcek, Nasıl Evde Kaldım, Sıdıka ve Asmalı Konak gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Sharp adında bir İngiliz filminde oynadı. 2017 yılında FOX'ta yayımlanan Çoban Yıldızı isimli dizide rol aldı.

Filmografisi

Evlilik Hakkında Her Şey - 2021 - Hatice (TV dizisi)

Gençliğim Eyvah - 2020 - Çavi'nin annesi (TV dizisi)

Hercai - 2021 - Dilşah (TV dizisi)

Bir Litre Gözyaşı - 2018 - Şebnem (TV dizisi)

Çoban Yıldızı - 2017 - Sırma

Galip Derviş - 2013 - Meral (Konuk oyuncu) (TV dizisi)

Kahve Bahane - 2009 - Çiğdem (TV dizisi)

Para=Dolar - 2008

Arda Sokaklar - 2007 - Nilgün (TV dizisi)

Şölen - 2007 - Zühre (TV dizisi)

Adak - 2006 - Zülal (TV dizisi)

Meyhanecinin Kızı - 2005 (TV filmi)

Kısmet Değilmiş - 2005 - Gülfem (TV dizisi)

Gen - 2005 - Sara Hastası

2 Genç Kız - 2004

Tarçın Konuştu - 2004 (TV dizisi)

Son Yaprak - 2004 - Doktor Nil (TV dizisi)

Asmalı Konak Hayat - 2003 - Lale Karadağ

Asmalı Konak - 2002 - Lale Karadağ (TV dizisi)

Benimle Evlenir Misin - 2001 - Suzan Şenoğlu (TV dizisi)

Yeni Hayat - 2001 - Handan (TV dizisi)

Nasıl Evde Kaldım - 2001 - Leyla (TV dizisi)

Bana Şans Dile - 2001 - Emel

Şaşı Felek Çıkmazı - 2000 - Ceyda (TV dizisi)

Bedel - 2000 - Aslı (TV Film)

Çatısız Kadınlar - 1999 - Teresa (TV dizisi)

Kurtlar Sofrası - 1999 - Gilda (TV dizisi)

Örümcek - 1998 - Sabahat (TV dizisi)

Sıdıka - 1997 - Ezgisu (TV dizisi)

Sevda Rüzgarları - 1997 (TV dizisi)

Sharpe's Mission- 1996 - Conchita (TV dizisi)

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