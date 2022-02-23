Son Nefesime Kadar Şükran kim? Aysun Metiner kaç yaşında, nereli? Aysun Metiner dizileri ve filmleri
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FOX'un yeni dizisi "Son Nefesime Kadar" ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Son Nefesime Kadar Şükran kim sorusu araştırılıyor. Nurgül Yeşilçay'ın bir polisi canlandırdığı dizinin fragmanı sosyal medyada büyük beğeni topladı. BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan Son Nefesime Kadar Şükran gerçek adı nedir? Aysun Metiner kaç yaşında, nereli? Aysun Metiner dizileri ve filmleri
Son Nefesime Kadar Şükran kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Aysun Metiner kaç yaşında, nereli? Aysun Metiner dizileri ve filmleri
Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.
Son Nefesime Kadar dizisinde Şükran karakterini canlandıran isim Aysun Metiner'dir.
Aysun Metiner (d. 1972; İstanbul), Türk oyuncudur.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Şaşıfelek Çıkmazı, Kurtlar Sofrası, Yeni Hayat, Benimle Evlenir misin, Örümcek, Nasıl Evde Kaldım, Sıdıka ve Asmalı Konak gibi televizyon dizilerinde rol aldı. Sharp adında bir İngiliz filminde oynadı. 2017 yılında FOX'ta yayımlanan Çoban Yıldızı isimli dizide rol aldı.
Filmografisi
- Evlilik Hakkında Her Şey - 2021 - Hatice (TV dizisi)
- Gençliğim Eyvah - 2020 - Çavi'nin annesi (TV dizisi)
- Hercai - 2021 - Dilşah (TV dizisi)
- Bir Litre Gözyaşı - 2018 - Şebnem (TV dizisi)
- Çoban Yıldızı - 2017 - Sırma
- Galip Derviş - 2013 - Meral (Konuk oyuncu) (TV dizisi)
- Kahve Bahane - 2009 - Çiğdem (TV dizisi)
- Para=Dolar - 2008
- Arda Sokaklar - 2007 - Nilgün (TV dizisi)
- Şölen - 2007 - Zühre (TV dizisi)
- Adak - 2006 - Zülal (TV dizisi)
- Meyhanecinin Kızı - 2005 (TV filmi)
- Kısmet Değilmiş - 2005 - Gülfem (TV dizisi)
- Gen - 2005 - Sara Hastası
- 2 Genç Kız - 2004
- Tarçın Konuştu - 2004 (TV dizisi)
- Son Yaprak - 2004 - Doktor Nil (TV dizisi)
- Asmalı Konak Hayat - 2003 - Lale Karadağ
- Asmalı Konak - 2002 - Lale Karadağ (TV dizisi)
- Benimle Evlenir Misin - 2001 - Suzan Şenoğlu (TV dizisi)
- Yeni Hayat - 2001 - Handan (TV dizisi)
- Nasıl Evde Kaldım - 2001 - Leyla (TV dizisi)
- Bana Şans Dile - 2001 - Emel
- Şaşı Felek Çıkmazı - 2000 - Ceyda (TV dizisi)
- Bedel - 2000 - Aslı (TV Film)
- Çatısız Kadınlar - 1999 - Teresa (TV dizisi)
- Kurtlar Sofrası - 1999 - Gilda (TV dizisi)
- Örümcek - 1998 - Sabahat (TV dizisi)
- Sıdıka - 1997 - Ezgisu (TV dizisi)
- Sevda Rüzgarları - 1997 (TV dizisi)
- Sharpe's Mission- 1996 - Conchita (TV dizisi)