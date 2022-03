FOX TV ekranlarında yayınlanan Son Nefesime Kadar dizisi seyirciden tam not almayı başardı. Son Nefesime Kadar 2. bölüm full HD izle ve Son Nefesime Kadar full HD bölüm izleme linkini araştıran seyirci, Son Nefesime Kadar 2. bölüm tek parça izle ve Son Nefesime Kadar full HD bölüm izle diye araştırıyor. Son Nefesime Kadar full HD bölüm izle! Son Nefesime Kadar 2. bölüm tek parça izle! Son Nefesime Kadar son bölüm neler oldu? Detaylar haberimizdedir…

SON NEFESİME KADAR SON BÖLÜM NELER OLDU?

Asayiş polisi Mihri karakolun önüne geldiğinde eski eşi Ferzan'la karşılaşır. Ferzan, Ejder'in hapisten çıktığını söyler. Mihri dehşete düşer. Çünkü sekiz yıl önce Ejder onun hayatını alt üst etmiştir. Onun serbest kaldığını duyduğu an deliye döner. Mihri hemen harekete geçer. Onu yakalaması ve tekrar demir parmaklıkların arkasına sokması gerekiyordur. Çünkü her an başkalarına zarar verebilecek potansiyel bir suçludur Ejder… Mihri ilçedeki masumları onun gibi birinden korumalıdır. Koruması gerekenlerin başında da kızından kalan tek yadigar, torunu Umut vardır. Evde bir takım koruma tedbirlerini artırır. Umut buna isyan eder. Ablasının sağ kolu ve her zamanki yardımcısı Emel; ablasının girdiği panik ruh halini sakinleştirmeye çalışır ancak Mihri Ejder'i yakalayabilmek için mesleğinin sınırlarını zorlayacak kadar ileri gidecekti.

SON NEFESİME KADAR KONUSU NE?

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

Mihri, Ejder'in serbest kaldığını duyduğu an adeta çılgına döner. Artık tek düşüncesi onu yakalamak, adaleti tesis etmek ve kendi kızının başına gelen felaketin bir başka masumun daha başına gelmesine mani olmaktır. Mihri sezgilerine güvenir ve onun peşine düşer.

Mihri sezgilerinde haklıdır. Ejder gerçekten de hapisten çıkar çıkmaz korkunç bir suça bulaşır. Mihri onu engellemek, onu durdurmak için mesleğini, hatta canını ortaya koyar.

Ancak Ejder ile Mihri'yi birbirine bağlayan ve sonsuza kadar kopmayacak bir bağ daha vardır. Bu küçük Umut'tur. Mihri bir yandan dağılan ailesinin parçalarını toplamaya çalışırken, bir yandan da torununu kaybetmemek için büyük bir mücadeleye girer.

SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI

MİHRİ : Nurgül Yeşilçay

FERZAN : Emre Kınay

VEDAT : Ertan Saban

EMEL : Begüm Birgören

GÖKÇE : Rojda Demirer

EMRE : Baran Bölükbaşı

HAZAN : İpek Filiz Yazıcı

EJDER : Emre Bey

UMUT : Mehmet Turan Doğan

SON NEFESİME KADAR 2. BÖLÜM ÖZETİ

Mihri, Ejder'in yine bir suça karıştığından emindir. Metruk evde bulduğu delillerin peşine düşer. Öte yandan Suzan, Cihangir'in tembihleri yüzünden Hazan'ın kaçırıldığını kimseye söyleyememenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır.

Hayri karıştığı kaçırma olayının kendisine anlatıldığı kadar sorunsuz ve olaysız sonuçlanmayacağını anladığında vicdanının sesine kulak vermeye karar verir.

Emre ve Saliha evde bir yemek daveti verirler. Yemeğe Mihri, Umut ve Emel de katılır.

Lakin herkes yıllardır eteğinde biriktirdiği taşları ortaya dökünce kapanmamış defterler yeniden açılacak ve hesaplaşmalar kaçınılmaz olacaktır…

