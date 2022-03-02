Son Nefesime Kadar Ferzan kim? Emre Kınay dizileri ve filmleri! Emre Kınay kaç yaşında, nereli?

Son Nefesime Kadar Ferzan kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Emre Kınay kaç yaşında, nereli? Emre Kınay dizileri ve filmleri

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

SON NEFESİME KADAR FERZAN KİMDİR?

Ferzan, kasabanın yerel gazetesinin sahibi, mesleğine aşık, içine kapanık bir adam. Gençlik aşkı Mihri'yle mutlu bir evlilik yapmış ardından yine gençlik hayali gazeteciliğe başlamış. Kendi çabalarıyla kurarak ve özveriyle çalışarak mesleğinde önemli bir yere gelmiştir. Önce Melisa, ardından da Emre'nin doğumuyla kendini dünyanın en şanslı adamı ilan etmiştir. Ta ki mükemmel hayatı kızı Melisa'nın ölümüyle yerle bir olana dek.

Ferzan, kızı Melisa'nın oğlu Umut'u kendince haklı sebeplerden dolayı kabullenememiştir. Umut ona canı gibi sevdiği kızını, hayatının en büyük acısını hatırlatıyordur. Üstelik Ferzan, Mihri gibi güçlü de duramamıştır bu dram karşısında. Kaçmayı, içine kapanmayı seçmiştir.

Mihri'den boşandıktan sonra, kendinden yaşça bir hayli genç Gökçe'yle nikah masasına oturarak yeni ve farklı bir başlangıç yapmayı denese de, geçmişin peşini bırakmaya hiç mi hiç niyeti yoktur.

Ejder'in hapisten çıkması Ferzan'ı aslında ne Mihri'yi ne de ona karşı olan duygularını geçmişe gömemediği gerçeğiyle yüzleştirir. Bir yandan Ejder'le girdiği amansız mücadelede Mihri'nin yanında yerini alan Ferzan diğer yandan ona delice aşık karısı Gökçe'nin, Mihri'ye olan düşmanlığı yüzünden yaptıklarıyla başa çıkmaya çalışacak ve iki kadın arasında kalacaktır.

FERZAN GERÇEK ADI NEDİR?

Dizide Ferzan karakterini canlandıran isim Emre Kınay'dır.

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay 5 Mart 1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve TV dizilerinde de rol almaktadır.

Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı "Erkan Ağa" ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı "Yusuf" karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.

Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası "Cihan"ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın ve Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol almıştır.

2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde "Haluk" rolünü oynamıştır.

2019 Türkiye Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti tarafından İstanbul, Kadıköy Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Ancak oyların %12,66'sını alarak seçimi kazanamadı. Yarışı 3. olarak tamamladı.

Dizileri ve filmleri

Son Nefesime Kadar/ Ferzan/ 2022

Ramo/ Şerif/ 2021

Bir Annenin Günahı/ Çetin/ 2020

Kırmızı Oda/ Ahmet/ 2020

Sevgili Geçmiş/ Cemal Karalar/ 2019

Vurgun/ Vedat/ 2019

Sevda'nın Bahçesi/ Fevzi/ 2017

Güneşin Kızları/ Haluk Mertoğlu/ 2015-2016

Ulan İstanbul/ Firuz/ Ahmet Yılmaz/ 2014

Sil Baştan/ Yiğit/ 2014

Güneşi Beklerken/ Cihan Güzel/ 2013

Ustura Kemal/ Komutan Bennet/ 2012

Dürüye'nin Güğümleri/ Zühtü Gülbayır/ 2010-2011

Aile Reisi/ 2009

Ah Kalbim/ Atilla/

İki Aile/ Oğuz Karaman/ 2009

Kamyon/ 2006

Seni Çok Özledim/ Kenan/ 2005

Sen misin Değil misin?/ 2005

Ölümüne Sevdalar/ Murat Kaptan/ 2005

İstanbul Şahidimdir/ Aslan Fırat/ 2004

Baba/ Yıldırım/ 2003

Esir Şehrin İnsanları/ Kamil Bey/ 2004

Berivan/ Ferhat/ 2002

Yeditepe İstanbul/ Yusuf/ 2001

Yüzleşme/ Kadir/ 1999

Baba/ Yıldırım/ 1999

Yılan Hikayesi/ Erkan/ 1999

Emre Kınay'ın Oynadığı Filmler

Yol Arkadaşım/ Fevzi/ 2017

İnşaat 2/ Ali/ 2014

Güneşi Gördüm/ Musto/ 2009

Dün Gece Bir Rüya Gördüm/ 2006

Kurtlar İmparatorluğu/ La policier/ 2005

Okul/ Din hocası Kemal/ 2003

İnşaat/ Ali/ 2003

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