Son Nefesime Kadar Emel kim? Begüm Birgören kaç yaşında, nereli? Begüm Birgören dizileri ve filmleri
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FOX'un yeni dizisi "Son Nefesime Kadar" ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Dizinin oyuncuları da merak konusu oldu. Son Nefesime Kadar Mihri kim sorusu araştırılıyor. Nurgül Yeşilçay'ın bir polisi canlandırdığı dizinin fragmanı sosyal medyada büyük beğeni topladı. BBC'nin BAFTA ödüllü Happy Valley dizisinin Türkiye uyarlaması olarak ekranlara gelecek olan Son Nefesime Kadar Emel gerçek adı nedir? Begüm Birgören kaç yaşında, nereli? Begüm Birgören dizileri ve filmleri
Son Nefesime Kadar Emel kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Begüm Birgören kaç yaşında, nereli? Begüm Birgören dizileri ve filmleri
Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.
Emel, debdebeli geçmişine sünger çekmiş, yepyeni ve farklı bir başlangıç yapmış, ablası Mihri'ye sonsuz bir sevgiyle bağlı bir kardeşten de öte, onun kader ortağıdır. İstanbul'da başarılı ve parlak bir reklamcılık kariyeri varken, hayatı yaptığı yanlış seçimler yüzünden tepe taklak olmuştur. 8 yıl önce yeğeni Melisa'nın kendini onun evinde asması, Emel'i sonsuza kadar kapanmaz ve kimselere anlatamadığı bir şekilde yaralamıştır. Günden güne kedere ve alkole teslim olan Emel artık tükenme noktasında ablası Mihri'nin şefkatli kollarında bulmuştur kurtuluşu.
Kasabada ablasıyla birlikte sakin bir hayatı vardır. Kendi dünyasını yaratmıştır. Alkol sorununu geçmişte bırakmış, kendini el işleri konusunda geliştirmiştir. Mihri'yle, Umut'un sorumluluğunu paylaşmış ve ona anne/baba olmuşlardır. En az Mihri kadar seviyordur Emel de Umut'u.
Ejder'in hayatlarına girmesiyle Mihri'nin kabusa dönen hayatını hep dengede tutmaya çalışan kişi olur Emel. Ablasının sağ duyusu, onu yanlıştan koruma duvarı hatta zor zamanlarında terapisti.
Emel hem ablası Mihri'ye destek olmak hem de Umut'u korumak için çırpınıp dururken, geçmişin hayaletleri tekrar karşısına çıkar. Üstelik bu geçmişin hayaletleri Emel'i tekrar o zor ve karanlık günlere sürüklemeye çalışırken aynı zamanda onu zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır.
Dizide Emel karakterini canlandıran isim Begüm Birgören'dir.
Ayşe Begüm Birgören 20 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri tiyatro ile ilgilenmektedir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin hafta sonu kurslarıyla başlayan oyunculuk hayatına başlayan Birgören, Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunudur. Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmaktadır.
İlk olarak 2005 yılında "Seher Vakti" dizisiyle kamera karşısına çıkan Birgören, daha sonra kariyerine "Kırık Kanatlar" "Kara Yılan", "Ömre Bedel", "Ağır Roman: Yeni Dünya'","Kaçak", "Bir Deniz Hikayesi" ve son olarak "Umuda Kelepçe Vurulmaz" dizisiyle başarılı bir şekilde devam etmiştir. Aynı zamanda beyaz perdede "Sen Ne Dilersen", "Ali'nin Sekiz Günü", "Nokta", "Kars Öyküleri", "Türkan", "Göl Zamanı" ve son olarak yönetmen koltuğunu Ruhi Yapıcı ve Serhan Aslan'ın üstlendiği "Kendime İyi Bak" filmlerindeki performansıyla kendisinden çokça bahsettirmiştir. Begüm Birgören son olarak"Vurgun" dizisinde Asya karakterini, Uzak Şehrin Masalı dizisinde Sonay karakterini canlandırmıştır.
Begüm Birgören'in Oynadığı Diziler
- Son Nefesime Kadar/ Emel/ 2022
- Uzak Şehrin Masalı/ Sonay Karaarslan/ 2021
- Vurgun/ Asya/ 2019
- Umuda Kelepçe Vurulmaz/ İnci/ 2016-2017
- Bir Deniz Hikayesi/ Zeynep/ 2015
- Kaçak/ Merve Hakeri/ 2013-2014
- Ağır Roman Yeni Dünya/ Eylül/ 2012
- Ömre Bedel/ Ömür/ 2009-2011
- Mert ile Gert/ Nazik/ 2008-2009
- Karayılan/ Elvan/ 2007
- Kırık Kanatlar/ Ayşe/ 2006
- Seher Vakti/ Melike/ 2005
- Arapsaçı/ 2004
- Mavi Kolye/ Nil/ 2003
- Pilli Bebek/ Olcay/ 2003
- Beşibiryerde/ 1997
Begüm Birgören'in Oynadığı Filmler
- Kendime İyi Bak Yeşim/ Başrol/ 2014
- Göl Zamanı Elif/ 2013
- Türkan/ Başrol/ 2011
- Ali'nin Sekiz Günü/ Zeynep/ 2008
- Nokta/ Elif/ 2008
- Sen Ne Dilersen/ Genç Eleni/ 2005