Son Nefesime Kadar Emel kim? Begüm Birgören kaç yaşında, nereli? Begüm Birgören dizileri ve filmleri

Son Nefesime Kadar Emel kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Begüm Birgören kaç yaşında, nereli? Begüm Birgören dizileri ve filmleri

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

SON NEFESİME KADAR EMEL KİM?

Emel, debdebeli geçmişine sünger çekmiş, yepyeni ve farklı bir başlangıç yapmış, ablası Mihri'ye sonsuz bir sevgiyle bağlı bir kardeşten de öte, onun kader ortağıdır. İstanbul'da başarılı ve parlak bir reklamcılık kariyeri varken, hayatı yaptığı yanlış seçimler yüzünden tepe taklak olmuştur. 8 yıl önce yeğeni Melisa'nın kendini onun evinde asması, Emel'i sonsuza kadar kapanmaz ve kimselere anlatamadığı bir şekilde yaralamıştır. Günden güne kedere ve alkole teslim olan Emel artık tükenme noktasında ablası Mihri'nin şefkatli kollarında bulmuştur kurtuluşu.

Kasabada ablasıyla birlikte sakin bir hayatı vardır. Kendi dünyasını yaratmıştır. Alkol sorununu geçmişte bırakmış, kendini el işleri konusunda geliştirmiştir. Mihri'yle, Umut'un sorumluluğunu paylaşmış ve ona anne/baba olmuşlardır. En az Mihri kadar seviyordur Emel de Umut'u.

Ejder'in hayatlarına girmesiyle Mihri'nin kabusa dönen hayatını hep dengede tutmaya çalışan kişi olur Emel. Ablasının sağ duyusu, onu yanlıştan koruma duvarı hatta zor zamanlarında terapisti.

Emel hem ablası Mihri'ye destek olmak hem de Umut'u korumak için çırpınıp dururken, geçmişin hayaletleri tekrar karşısına çıkar. Üstelik bu geçmişin hayaletleri Emel'i tekrar o zor ve karanlık günlere sürüklemeye çalışırken aynı zamanda onu zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır.

EMEL GERÇEK ADI NEDİR?

Dizide Emel karakterini canlandıran isim Begüm Birgören'dir.

BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Ayşe Begüm Birgören 20 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 13 yaşından beri tiyatro ile ilgilenmektedir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin hafta sonu kurslarıyla başlayan oyunculuk hayatına başlayan Birgören, Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunudur. Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmaktadır.

İlk olarak 2005 yılında "Seher Vakti" dizisiyle kamera karşısına çıkan Birgören, daha sonra kariyerine "Kırık Kanatlar" "Kara Yılan", "Ömre Bedel", "Ağır Roman: Yeni Dünya'","Kaçak", "Bir Deniz Hikayesi" ve son olarak "Umuda Kelepçe Vurulmaz" dizisiyle başarılı bir şekilde devam etmiştir. Aynı zamanda beyaz perdede "Sen Ne Dilersen", "Ali'nin Sekiz Günü", "Nokta", "Kars Öyküleri", "Türkan", "Göl Zamanı" ve son olarak yönetmen koltuğunu Ruhi Yapıcı ve Serhan Aslan'ın üstlendiği "Kendime İyi Bak" filmlerindeki performansıyla kendisinden çokça bahsettirmiştir. Begüm Birgören son olarak"Vurgun" dizisinde Asya karakterini, Uzak Şehrin Masalı dizisinde Sonay karakterini canlandırmıştır.

Begüm Birgören'in Oynadığı Diziler

Son Nefesime Kadar/ Emel/ 2022

Uzak Şehrin Masalı/ Sonay Karaarslan/ 2021

Vurgun/ Asya/ 2019

Umuda Kelepçe Vurulmaz/ İnci/ 2016-2017

Bir Deniz Hikayesi/ Zeynep/ 2015

Kaçak/ Merve Hakeri/ 2013-2014

Ağır Roman Yeni Dünya/ Eylül/ 2012

Ömre Bedel/ Ömür/ 2009-2011

Mert ile Gert/ Nazik/ 2008-2009

Karayılan/ Elvan/ 2007

Kırık Kanatlar/ Ayşe/ 2006

Seher Vakti/ Melike/ 2005

Arapsaçı/ 2004

Mavi Kolye/ Nil/ 2003

Pilli Bebek/ Olcay/ 2003

Beşibiryerde/ 1997

Begüm Birgören'in Oynadığı Filmler

Kendime İyi Bak Yeşim/ Başrol/ 2014

Göl Zamanı Elif/ 2013

Türkan/ Başrol/ 2011

Ali'nin Sekiz Günü/ Zeynep/ 2008

Nokta/ Elif/ 2008

Sen Ne Dilersen/ Genç Eleni/ 2005

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