Son Nefesime Kadar Ejder kim? Emre Bey kaç yaşında, nereli? FOX Son Nefesime Kadar Ejder'i Emre Bey dizileri ve filmleri

Son Nefesime Kadar Ejder kim, gerçek adı nedir sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Son Nefesime Kadar kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor. Son Nefesime Kadar oyuncuları kim? Emre Bey kaç yaşında, nereli? Emre Bey dizileri ve filmleri

SON NEFESİME KADAR KONUSU

Yıllar önce kızını büyük bir felaket sonrası kaybetmiş acılı bir annedir Mihri. Bu kayıp sonrası aldığı radikal bir karar yüzünden ailesi dağılmış, oğlu ve kocası tarafından terk edilmiş, tek başına kalmıştır. Ancak Mihri yılmamış, kızından geriye kalan tek hatıra olan torununa sımsıkı sarılmış, hayatın ona getirdikleriyle barışık, küçük sade bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ta ki kızının ölümünün müsebbibi ve bir suç makinası olan Ejder'in hapisten çıktığını duyana kadar.

SON NEFESİME KADAR EJDER KİMDİR?

Ejder, 28 yaşında yakışıklılığıyla bir görenin bir daha unutamayacağı bir genç adam. Zeki ama çarpık işleyen bir aklı var. Olayları kendi penceresinden görüp, kendi işine geldiği gibi yorumlar.

Üvey babası şiddeti nedeniyle travmatik bir çocukluk geçirmiştir. Annesi Birgül, zayıf karakterli bir kadın olduğundan onu asla koruyamamıştır. Fakir ve sefil hayatı ona iyi bir eğitim alma fırsatı da vermemiştir. Hızla suç dünyasının aranılan bir siması olmuştur.

Hapisten çıkar çıkmaz bulaştığı yeni bir suç hem Ejder'in hem de kasabadakilerin hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek ve bir oğlu olduğunu öğrenen Ejder, her ne pahasına olursa olsun oğlunu komiser Mihri'den geri almak için her türlü yolu deneyecektir.

EJDER GERÇEK ADI NEDİR?

Dizide Ejder karakterini canlandıran isim Emre Bey'dir.

EMRE BEY KİMDİR?

Emre Bey, 9 Mayıs 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Emre Bey, lise öğrenimine devam ederken 2015 yılında Aşk Zamanı dizisiyle oyunculuk hayatına başladı. Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane adlı dizide canlandırdığı Kıvanç karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmayı başarmıştır. Şimdilerde ise TRT 1 de yayınlanan baş rollerinde Alp Navruz ve Alina Boz'un yer aldığı Elimi Bırakma dizisinde canlandırdığı Arda karakterine hayat veren Emre Bey, 1.78. metre boyunda, 70 kilo ve Boğa burcudur.

Emre Bey'in rol aldığı diziler ve filmler:

2022 - Son Nefesime Kadar (Ejder) (TV Dizisi)

2020 - Sol Yanım (Burak)(TV Dizisi)

2018 – Elimi Bırakma (Arda) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Kıvanç) (TV Dizisi)

2015 – Aşk Zamanı (Can) (TV Dizisi)

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