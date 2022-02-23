Son Nefesime Kadar CANLI izle! FOX TV Son Nefesime Kadar 1. bölüm canlı izle! Son Nefesime Kadar dizisi yeni bölümde neler olacak?

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SON NEFESİME KADAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asayiş polisi Mihri karakolun önüne geldiğinde eski eşi Ferzan'la karşılaşır.

Ferzan, Ejder'in hapisten çıktığını söyler. Mihri dehşete düşer. Çünkü sekiz yıl önce Ejder onun hayatını alt üst etmiştir. Onun serbest kaldığını duyduğu an deliye döner.

Mihri hemen harekete geçer. Onu yakalaması ve tekrar demir parmaklıkların arkasına sokması gerekiyordur. Çünkü her an başkalarına zarar verebilecek potansiyelde bir suçludur Ejder…

Mihri ilçedeki masumları onun gibi birinden korumalıdır. Koruması gerekenlerin başında da kızından kalan tek yadigar, torunu Umut vardır.

Evde bir takım koruma tedbirlerini artırır. Umut buna isyan eder. Ablasının sağ kolu ve her zamanki yardımcısı Emel; ablasının girdiği panik ruh halini sakinleştirmeye çalışır ancak Mihri Ejder'i yakalayabilmek için mesleğinin sınırlarını zorlayacak kadar ileri gidecektir…

SON NEFESİME KADAR CANLI İZLE

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SON NEFESİME KADAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Son Nefesime Kadar dizisi her hafta Çarşamba saat 20.00'da Show TV'de

SON NEFESİME KADAR KONUSU NEDİR?

Son Nefesime Kadar, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 23 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Deniz Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Hatice Meryem'in yazdığı, başrollerini Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın paylaştığı, Happy Valley dizisinden uyarlanan dram ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisidir.

SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI KİM?

Nurgül Yeşilçay - Mihri

Emre Kınay - Ferzan

Ertan Saban - Vedat

Rojda Demirer - Gökçe

Begüm Birgören - Emel

Emre Bey - Ejder

İpek Filiz Yazıcı - Hazan

Baran Bölükbaşı - Ozan

Bülent Alkış - Cihangir

Ahmet Saraçoğlu - Taner

Aysun Metiner - Şükran

Yeliz Akkaya - Suzan

Türkü Su Demirel - Saliha

Elif Ceren Balıkçı - Ceylan

Mehmet Turan Doğan - Umut

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