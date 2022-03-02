Son Nefesime Kadar 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Nefesime Kadar 3. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
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Ekranların yeni dizisi Son Nefesime Kadar bugün 2. bölümü ile yayınlanıyor. Dizinin bitmesine yakın vatandaşlar, Son Nefesime Kadar 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Nefesime Kadar 3. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu? merak etti. Peki, Son Nefesime Kadar 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Nefesime Kadar 3. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Son Nefesime Kadar, Pastel Film imzalı, ilk bölümü 23 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın üstlendiği, senaryosunu Hatice Meryem'in yazdığı, başrollerini Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban'ın paylaştığı, Happy Valley dizisinden uyarlanan dram ve polisiye türündeki Türk televizyon dizisi. Son Nefesime Kadar 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son Nefesime Kadar 3. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Son bölümde neler oldu?
Son Nefesime Kadar her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Bugün Son Nefesime Kadar 2. bölümü ekranlara geliyor. Dizi bittikten sonra 3. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor.
SON NEFESİME KADAR 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Mihri, Ejder'in yine bir suça karıştığından emindir. Metruk evde bulduğu delillerin peşine düşer. Öte yandan Suzan, Cihangir'in tembihleri yüzünden Hazan'ın kaçırıldığını kimseye söyleyememenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır.
Hayri karıştığı kaçırma olayının kendisine anlatıldığı kadar sorunsuz ve olaysız sonuçlanmayacağını anladığında vicdanının sesine kulak vermeye karar verir.
Emre ve Saliha evde bir yemek daveti verirler. Yemeğe Mihri, Umut ve Emel de katılır.
Lakin herkes yıllardır eteğinde biriktirdiği taşları ortaya dökünce kapanmamış defterler yeniden açılacak ve hesaplaşmalar kaçınılmaz olacaktır…
Asayiş polisi Mihri karakolun önüne geldiğinde eski eşi Ferzan'la karşılaşır.
Ferzan, Ejder'in hapisten çıktığını söyler. Mihri dehşete düşer. Çünkü sekiz yıl önce Ejder onun hayatını alt üst etmiştir. Onun serbest kaldığını duyduğu an deliye döner.
Mihri hemen harekete geçer. Onu yakalaması ve tekrar demir parmaklıkların arkasına sokması gerekiyordur. Çünkü her an başkalarına zarar verebilecek potansiyelde bir suçludur Ejder…
Mihri ilçedeki masumları onun gibi birinden korumalıdır. Koruması gerekenlerin başında da kızından kalan tek yadigar, torunu Umut vardır.
Evde bir takım koruma tedbirlerini artırır. Umut buna isyan eder. Ablasının sağ kolu ve her zamanki yardımcısı Emel; ablasının girdiği panik ruh halini sakinleştirmeye çalışır ancak Mihri Ejder'i yakalayabilmek için mesleğinin sınırlarını zorlayacak kadar ileri gidecektir…
Nurgül Yeşilçay : Başkomiser Mihri
Emre Kınay : Ferzan
Ertan Saban : Vedat
Rojda Demirer : Gökçe
Begüm Birgören : Emel
İpek Filiz Yazıcı : Hazan
Emre Bey : Ejder
Baran Bölükbaşı : Emre