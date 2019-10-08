Son model telefonuyla ceviz kıran Doğa Rutkay tepki topladı
Anne olunca televizyon kariyerine ara veren güzel oyuncu Doğa Rutkay'ın son model telefonuyla ceviz kırması tepki çekti. Sosyal medya kullanıcıları videoya, "Ünlüler parayı bulunca ne yapacaklarını şaşırıyorlar" tarzı yorumlarda bulundu.
Güldür Güldür Show'a yeni katılan İrem Kahyacıoğlu'nun Instagram hesabından Doğa Rutkay'ı etiketleyerek paylaştığı ceviz kırma videosu sosyal medya kullanıcılarının tepkisi çekti.
"PARAYI BULUNCA NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRIYORLAR"
Çocuk sahibi olduktan sonra ekranlara ara veren Doğa Rutkay yaptığı hareketle sosyal medya kullanıcılarını sinirlendirdi. Doğa Rutkay'ın son model telefonuyla ceviz kırması sonrası sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda yorumda bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı görüntüler yer aldığı videoya, "Ünlüler parayı bulunca ne yapacaklarını şaşırıyorlar." yorumunda bulundu.