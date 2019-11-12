Son moda düğün konseptleri "Wedding Dream Ankara"da tanıtıldı

12.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:35

Başkentte düzenlenen "Wedding Dream Ankara"da, evlenecek çiftler moda gelinlik ve damatlıklardan mücevherat ile davetiyelere kadar ihtiyaç duydukları tüm ürün ve hizmetlerin bir arada tanıtıldığı etkinliğe katıldı.

Bir otelde düzenlenen, yılın son moda düğün konseptleriyle renklendirilen ve evliliğe dair birçok ürün ve hizmetin gözler önüne serildiği etkinliğe Atıl Kutoğlu ve Tuvana Büyükçınar'ın da aralarında bulunduğu ünlü modacılar katıldı.

Gelinlikten damatlığa, mücevherattan davetiye çeşitlerine kadar sektörün ünlü markalarının stantlarının yer aldığı programda, evlenecek bazı çiftler de düğün provası yaptı.

Organizasyonun ev sahibi Mehtap Özdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftlerin düğün öncesindeki hazırlıklarını kısa sürede tamamlamalarına imkan sağlayabilecek bir etkinliğe imza attıklarını dile getirerek, "Talep düşündüğümüzden fazla oldu. İnşallah bundan sonraki organizasyonlarda da bunu devam ettireceğiz." dedi.

Organizatör Emel Oysal da otele gelen çiftlerin talepleri doğrultusunda etkinliğini düzenlediklerini söyledi.

Projenin İstanbul'da organize edilerek Ankara'ya taşındığını vurgulayan Oysal, gelin ve damat adaylarının evliliğe dair her şeyi bir arada bulmaktan mutlu olduklarını ilettiklerini dile getirdi.

"Gelinlikte sınırsız özgürlük var"

Yılın gelinlik trendlerine ilişkin bilgi veren modacı Atıl Kutoğlu, gelinlik ağırlıklı çalışmadığını ancak ilerleyen dönemlerde herkesin ulaşabileceği bir kendisine ait bir gelinlik koleksiyonunun piyasada olacağını söyledi.

Kadınların hiçbir dönemde bugünkü kadar özgün ve çeşitli gelinlik modelleri seçme şansı olmadığını vurgulayan Kutoğlu şöyle konuştu:

"Evlenecek genç kızlarımız çok şanslı bir jenerasyon. İster dar, ister bol, ister romantik, ister klasik, ne isterlerse hepsi trend, hepsi moda. Biz modacılar gelin olacaklara geniş bir seçenek sunuyoruz. İsteyen parıltılı şıkır şıkır bir gelinlik, isteyen de daha sade düz hatlardan oluşan bir gelinlik giyiyor. Gelinlik trendlerinde bu yıl yok yok, sınırsız bir özgürlük var. "

Bu akşam saat 22.00'ye kadar devam edecek etkinliğin geliri, TSK Mehmetçik Vakfına bağışlanacak.

Kaynak: AA