Son günlerin popüler uygulaması Signal, WhatsApp'ta görmeye alıştığımız özellikleri getiriyor

Milyonlarca kullanıcısına dayattığı gizlilik sözleşmesi nedeniyle WhatsApp kullanmayı bırakanlar Signal'e akın etti. Milyonlarca yeni aboneye kavuşan son günlerin popüler mesajlaşma uygulaması şimdi de WhatsApp'ın görmeye alıştığımız özelliklerini getirmeye hazırlanıyor.

Facebook'un bünyesinde bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kullanıcılarına seçim hakkı tanımadığı, zorunlu güncelleme kararının yankıları sürüyor.

WHATSAPP'TAN KOPANLAR YENİ UYGULAMALARA YÖNELDİ

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın bu kararı sonrası pek çok rakip uygulama kısa sürede milyonlarca yeni kullanıcıya ulaştı. O uygulamalardan birisi olan Signal yeni kullanıcıları elinde tutmak için platforma yeni özellikler entegre etmeye hazırlanıyor.

SIGNAL'E WHATSAPP ÖZELLİKLERİ GELİYOR

WABetaInfo tarafından keşfedilen yeni değişikliklere göre Signal'e WhatsApp'ta görmeye alıştığımız bir dizi yeni özellik geliyor. Yeni özellikler arasında animasyonlu çıkartmalar ve özel sohbet duvar kağıtları yer alırken, grup görüşme sayısı da yükseliyor. Signal'de grup görüşmelerindeki katılımcı sayısı 5 ile sınırlıyken, güncelleme sonrası bu sayı 8'e çıkacak.