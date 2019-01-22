Son Durak Programındaki Erotik Film Yıldızı Gafı, Sosyal Medyayı Karıştırdı
ATV ekranlarında Melih Altınok'un sunumuyla yayınlanan Son Durak programındaki erotik film yıldızı gafı, sosyal medyada olay oldu.
ATV ekranlarında Melih Altınok'un sunumuyla yayınlanan Son Durak programındaki erotik film yıldızı gafı sosyal medyada olay oldu. Melih Altınok'un sahte tweeti, haberine konu etmesi tepki çekti.
SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
Çoğunlukla #10YearChallenge etiketiyle yapılan paylaşımlarda kullanıcılar neden başörtülerini çıkarmaya karar verdiklerini ve ne gibi değişimler yaşadıklarını anlatıyor. Atv'den Melih Altınok da konuyu "Son Durak" isimli programına taşıdı ancak gazetecinin programında gösterdiği 'troll' bir tweet sosyal medyada gündem oldu. Bu tweette Lübnan asıllı erotik film yıldızı Mia Khalifa görülüyor. Altınok, Khalifa'nın "konulu filmlerde oynadığını" söylerken sahte tweeti, haberine konu etmesi sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti.
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gafı anlayamadım nedicekti dram filmleridemi oynuyo dicektiCevap Yaz Yayından KaldırRIZA KEZZAB: acılı film diyecekti.Yayından Kaldır
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gülmek istiyorsanız bu kanalları izleyin yarılıyorum.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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atv meeeeeee.Cevap Yaz 27 8 Yayından KaldırADINIZI YAZNKİİİ: SANANEEEEEEEEEEEEEYayından Kaldır