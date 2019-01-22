Son Durak Programındaki Erotik Film Yıldızı Gafı, Sosyal Medyayı Karıştırdı

ATV ekranlarında Melih Altınok'un sunumuyla yayınlanan Son Durak programındaki erotik film yıldızı gafı sosyal medyada olay oldu. Melih Altınok'un sahte tweeti, haberine konu etmesi tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Çoğunlukla #10YearChallenge etiketiyle yapılan paylaşımlarda kullanıcılar neden başörtülerini çıkarmaya karar verdiklerini ve ne gibi değişimler yaşadıklarını anlatıyor. Atv'den Melih Altınok da konuyu "Son Durak" isimli programına taşıdı ancak gazetecinin programında gösterdiği 'troll' bir tweet sosyal medyada gündem oldu. Bu tweette Lübnan asıllı erotik film yıldızı Mia Khalifa görülüyor. Altınok, Khalifa'nın "konulu filmlerde oynadığını" söylerken sahte tweeti, haberine konu etmesi sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti.