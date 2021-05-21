Son dönemin popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse sonunda Android'e geldi
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Son dönemin popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse sonunda Android'e geldi

Son dönemin popüler sesli sohbet uygulaması Clubhouse sonunda Android'e geldi
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Teknoloji

Sesli sohbet uygulaması Clubhouse resmen Android'e geldi. iOS kullanıcılarının uzun süredir kullandığı Clubhouse kavuşan Android kullanıcıları uygulamayı Play Store üzerinden indirerek kullanmaya başlayabiliyorlar. Daha önce iOS tabanlı bir cihazla Clubhouse'a kaydolduysanız aynı telefon numarasıyla Android versiyonunu aktifleştiremiyorsunuz. Sıfırdan üye olmak isteyenler için ise bir sorun gözükmüyor.

Kullanıcıların birbirleriyle sesli olarak sohbet edebildiği sosyal medya platformu Clubhouse, tüm dünyada Android kullanıcılarına da açıldı. Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle popüler olan uygulamayı daha önce sadece Apple'ın işletim sistemi olan iOS kullanıcıları indirebiliyordu.

PLAY STORE ÜZERİNDEN İNDİRİLEBİLİYOR

Resmi Twitter hesaplarından açıklama yapılırken, "Android resmen dünya çapında yayında!" ifadelerine yer verildi. Uygulama Android'in uygulama mağazası olan Play Store üzerinden indirilebiliyor. Daha önce iOS tabanlı bir cihazla Clubhouse'a kaydolduysanız aynı telefon numarasıyla Android versiyonunu aktifleştiremiyorsunuz. Sıfırdan üye olmak isteyenler için ise bir sorun gözükmüyor.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BETA YAYININA BAŞLAMIŞTI

Android versiyonuyla geçtiğimiz hafta ilk beta yayınına başlayan Clubhouse ABD, Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık'ta piyasaya çıkmıştı.

CLUBHOUSE'A ÜYE OLMAK

Cihazınıza indirdiğiniz, sohbet odaları üzerinden kullanıcılarına sesli etkileşim imkânı tanıyan uygulamada kullanıcı adı seçilip SMS yoluyla hesap doğrulaması yapıldıktan sonra hesabınız bekleme listesine alınıyor. Halihazırda uygulamayı üye olan bir kullanıcının davetiye göndermesi durumunda bekleme listesine girmeden üyelik işleminiz tamamlanıyor. Üyelik işlemi tamamlandıktan sonra ilginizi çeken farklı konu başlıklarındaki sohbet odalarına dahil olabilirsiniz.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü
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