Son dönemin en kapsamlı anketinden çarpıcı sonuçlar! İki partinin oyları belirleyici olacak
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ALF Araştırma şirketinin 51 ilde toplam 7250 seçmenle yaptığı ankette ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı. Ankete göre; AK Parti yüzde 30,2 oy toplarken ittifak ortağı MHP yüzde 8,5 oy aldı. CHP yüzde 25,1 oy alırken ittifak ortağı yüzde 13,8 oy toplayabildi. Ankette diğer dikkat çeken detay ise yeni kurulan DEVA Partisi yüzde 3,4 oy alırken Gelecek Partisi yüzde 4,0 oy topladı. HDP ise yüzde 8,7 oy alarak yüzde 10'un altında kaldı.
ALF Araştırma, şubat ayında yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. Ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ayrıca 51 ilde yapılan araştırmada toplam 7250 vatandaşla görüşüldü.
Araştırmaya göre; Cumhur İttifakı'nın ortağı AK Parti, yüzde 30,2 oy toplarken ittifakın diğer üyesi MHP ise yüzde 8,5 oy aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu.
Millet İttifakı'nın ortağı CHP, yüzde 25,1 oy alırken ittifakın diğer ortağı İYİ Parti ise yüzde 13,8 oy topladı. Böylece ittifakın toplam oy oranı yüzde 38,9 oranında kaldı.
HDP yüzde 8,7 oyla yüzde 10'un altında kalırken yeni kurulan partilerden olan DEVA Partisi yüzde 3,4 ve Gelecek Partisi yüzde 4,0 oy alarak büyük atılım yaptı. Milli Görüş'ün temsilcisi olarak bilinen Saadet Partisi yüzde 1,6 oy toplarken onu Mustafa Sarıgül'ün partisi Türkiye Değişim Partisi yüzde 1,4'le takip etti. Milli Görüş'ün kurucusu Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın kurduğu Yeniden Refah Partisi yüzde 0,7 oy alırken Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi ise yüzde 0,8 alarak beklentinin altında kaldı.