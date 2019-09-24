Son depremler! İstanbul'da deprem: Şiddeti kaç? Merkez üssü neresi? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi verileri

24.09.2019 11:53

Son dakika haberlere göre İstanbul'da deprem oldu. Kandilli Rasathanesi AFAD tarafından açıklanan son depremler listesine göre İstanbul'da 4,6 şiddetinde deprem meydana geldi. Bütün ilçelerde hissedilen deprem saati 11.00 olarak açıklandı. Deprem sonrasında vatandaşlar "İstanbul'da deprem oldu" şeklinde sosyal medyadan paylaşımlar yapıldı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER: İSTANBUL'DA DEPREM ŞİDDETİ VE MERKEZ ÜSSÜ

Marmara Denizi Silivri açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 5,36 kilometre derinlikte oluştu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye saati ile 11.00'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen yerin 5,36 kilometre derininde oluşan depremin en yakın yerleşim birimi olan Silivri'ye bağlı Muratköy'e uzaklığının 20 kilometre 52 metre olduğu belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER

24.09.2019 11:27:05 7.01 ML 2.1 - - - - Marmara Denizi, 22.00 km. Marmaraereglisi (Tekirdag)

24.09.2019 11:22:44 6.84 ML 1.2 - - - - Marmara Denizi, 19.20 km. Marmaraereglisi (Tekirdag)

24.09.2019 11:19:34 6.44 ML 1.2 - - - - Marmara Denizi, 20.39 km. Silivri (Istanbul)

24.09.2019 11:17:15 7.01 ML 1.8 - - - - Marmara Denizi, 21.42 km. Silivri (Istanbul)

24.09.2019 11:12:17 7.04 ML 1.7 - - - - Marmara Denizi, 23.06 km. Silivri (Istanbul)

24.09.2019 11:00:20 5.36 Mw 4.6 - - - - Marmara Denizi, 20.18 km. Silivri (Istanbul)

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

2019.09.24 11:32:51 -2.0- SILIVRI ACIKLARI- İSTANBUL (MARMARA DENIZI)

2019.09.24 11:27:06 -2.4-.-SILIVRI ACIKLARI- İSTANBUL (MARMARA DENIZI)İlksel

2019.09.24 11:12:19 -1.7-.-MARMARA DENIZIİlksel

2019.09.24 11:00:21 -4.7/4.5SILIVRI ACIKLARI- İSTANBUL (MARMARA DENIZI)İlksel

2019.09.24 10:48:58 -5.1- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)İlksel

2019.09.24 10:30:49 -3.12.9SILIVRI ACIKLARI- İSTANBUL (MARMARA DENIZI)İlksel