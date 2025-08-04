Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Ağustos 2025 Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?

Deprem anında paniğe kapılmadan hareket etmek kadar, doğru kaynaktan bilgi almak da hayati önem taşıyor. Vatandaşların sarsıntı sonrası ilk yaptığı "Şu an deprem mi oldu?" sorusunu internetten araştırmak oluyor. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık veri paylaşan resmi platformları en güvenilir kaynaklar olarak öne çıkıyor. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi metropollerde yaşanan en ufak bir sarsıntı bile milyonlarca kişi tarafından merakla takip ediliyor. 5 Ağustos 2025'te bu şehirlerde kayda değer bir deprem aktivitesi yaşandı mı? İşte yetkili kurumların paylaştığı en güncel veriler...

SON DEPREMLER! 5 Ağustos 2025 İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE DEPREM YAŞANDI MI?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verileriyle 5 Ağustos 2025 depremleri… Türkiye'de hissedilen sarsıntılar vatandaşlar tarafından anlık takip ediliyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşanan küçük ölçekli depremler bile endişeye neden olabiliyor. Peki bugün deprem oldu mu? İşte anlık verilerle güncel deprem listesi!

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, son 500 depremi anlık olarak paylaşıyor. Bölgesel deprem araştırmalarıyla öne çıkan Kandilli, özellikle Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki sismik hareketliliği yakından izliyor. 5 Ağustos 2025 tarihli depremler için resmi internet sitesinden detaylı verilere ulaşabilirsiniz.

AFAD'IN GÜNCEL DEPREM LİSTESİ!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika deprem bilgilerini vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Deprem Dairesi Başkanlığı'nın anlık ölçümleri, ülke genelindeki sismik aktiviteyi gözler önüne seriyor. Bugünkü depremlerin büyüklükleri, derinlikleri ve lokasyonları AFAD'ın web sitesinde yayınlanıyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU? İŞTE CEVABI!

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtını en güvenilir şekilde almak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi sitelerini ziyaret edebilirsiniz. Her iki kurum da son 500 depreme ait verileri paylaşarak, vatandaşların güncel bilgilere ulaşmasını sağlıyor. Anlık deprem analizleri için bu kaynakları takip etmek kritik önem taşıyor.