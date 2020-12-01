Son dakika... Zonguldak'ta koronavirüs vaka artışı HES'e yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Zonguldak'ta koronavirüs vaka artışı HES'e yansıdı

01.12.2020 08:36 | Son Güncelleme: 01.12.2020 08:40
Son dakika... Zonguldak'ta koronavirüs vaka artışı HES'e yansıdı

Son dakika habere göre ZONGULDAK'ta günlük 800'lere ulaşan vaka sayılarının ardından koronavirüs vakası artışı Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı.

ZONGULDAK'ta günlük 800'lere ulaşan vaka sayılarının ardından koronavirüs vakası artışı Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı. Kent merkezinin tamamı, HES risk haritasında 'kırmızı' renge boyandı.

Kent genelinde artan vaka sayılarının günlük 800'lere ulaşmasının ardından yaşanan artış, HES mobil uygulamasına yansıdı. Özellikle son 15 günde kentin yoğun olan bölgelerinin neredeyse tamamı 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyandı. İlçelerde de vaka artışları HES uygulamasında dikkat çekti. Zonguldak Valiliği ve kaymakamlıklar, artan vaka sayılarının önüne alınan tedbirlerle geçmeye çalışıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 24 saat çalışarak salgının önüne geçmek için büyük mücadele veriyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent merkezlerinde halkın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için sık sık uyarılarda bulunuyor.

Vatandaşlardan Uğur Kutoğlu, vaka artışı durdurmak için daha fazla tedbir alınması gerektiğini ifade etti. Kutoğlu, şehirlerarası yolcu taşımacılığında da kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Özellikle İstanbul'dan gelen vakaları engellemiş olsa bir de 14 gün boyunca kısıtlama yapsalar bence bunu bitirirler. Öyle kısıtlamalarla bu işin düzeleceğini sanmıyorum" diye konuştu.

Kent merkezine bir işi için indiğini ifade eden Aynur Taba ise işi olanın da olmayanın da sokakta gezdiğini ve bunun da salgını artırdığını söyledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Bakanlığın listesinde olanlara sokağa çıkma kısıtlaması yok! İşte madde madde muaf olanlar
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları kesinleşti! Bu akşam başlıyor
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları kesinleşti! Bu akşam başlıyor
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri
Cumhurbaşkanlığı tüm kamu kurumlarına gönderdi! İşte memurların yeni mesai saatleri

Son dakika... Zonguldak'ta koronavirüs vaka artışı HES'e yansıdı
Son dakika... Zonguldak'ta koronavirüs vaka artışı HES'e yansıdı
Son dakika... Zonguldak'ta koronavirüs vaka artışı HES'e yansıdı
Son dakika... Zonguldak'ta koronavirüs vaka artışı HES'e yansıdı
Son dakika... Zonguldak'ta koronavirüs vaka artışı HES'e yansıdı
Son dakika... Zonguldak'ta koronavirüs vaka artışı HES'e yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

İlgili Haberler

Sakarya'da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor
Sakarya'da denetim ve önlemlere rağmen vaka artışı yaşanıyor
Antalya, vaka artışı yüzde 50'nin üzerine çıkan 15 il arasında
Antalya, vaka artışı yüzde 50'nin üzerine çıkan 15 il arasında
Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika gündem: Ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Bülent Arınç Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Serdar Ortaç İbrahim Büyükak
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Ersun Yanal Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kabine Aralık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Zonguldak'ta koronavirüs vaka artışı HES'e yansıdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 08:45:26. #1.14#
title