Son Dakika! Zonguldak'ta yolcu otobüsü devrildi, kazada yaralılar var
15.01.2021 11:27 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:42
Son dakika! Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kar yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Zonguldak-İstanbul yolunda meydana gelen kazada otobüste 16 yolcunun olduğu öğrenilirken, ekipler yaralılara müdahale ediyor.
Kar yağışının etkili olduğu bölgede seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Zonguldak-Ereğli kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu bazı yolcular yaralandı.
YARALILARA MÜDAHALE EDİLİYOR
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce otobüsten çıkarılan yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk ediliyor.
Ayrıntılar geliyor...
Kaza yerinden ilk fotoğraflar: