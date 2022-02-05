Son dakika... ZONGULDAK - Binali Yıldırım: "Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşine çok geçmiş olsun dileklerimizi Zonguldak'tan iletiyoruz" - Haberler
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Son dakika... ZONGULDAK - Binali Yıldırım: "Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşine çok geçmiş olsun dileklerimizi Zonguldak'tan iletiyoruz"

AA, Ömer Faruk Cebeci - Güncel
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Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kilimli Belediyesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kilimli Belediyesi önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Son dakika... ZONGULDAK - Binali Yıldırım: Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşine çok geçmiş olsun dileklerimizi Zonguldak'tan iletiyoruz

Son dakika... ZONGULDAK - Binali Yıldırım: Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşine çok geçmiş olsun dileklerimizi Zonguldak'tan iletiyoruz

Son dakika... ZONGULDAK - Binali Yıldırım: Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşine çok geçmiş olsun dileklerimizi Zonguldak'tan iletiyoruz

AA / Ömer Faruk Cebeci - Güncel

Kilimli Belediyesi, Binali Yıldırım, cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel, Haber

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