Son dakika! Zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
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Son dakika! Zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberine göre Aydın'ın Çine ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.

14.08.2020 21:22 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:48

Aydın'ın Çine ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 8 kişi hastanelere kaldırıldı.

Aydın'dan Muğla istikametine giden Murat Aslan yönetimindeki 34 DM 438 plakalı otomobil, önce Adnan Menderes Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen Zeki Hakan Düz idaresindeki 48 ABS 938 plakalı otomobile ardından ise Fatih Burak'ın kullandığı 34 TL 1555 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Emre Düz, Aslıhan Güven, Ayşe, Yiğit ve Asya Dur yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çine Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Son dakika! Zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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