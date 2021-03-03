Son Dakika: Yunanistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem

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Son dakika: AFAD'ın aktardığı verilere göre, merkezi Yunanistan'ın Larissa kenti yakınları olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunan televizyonu 1 kişinin göçük altında kaldığını bildirdi.

AFAD, Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini, 3 kilometre derinlikteki sarsıntının 13.16'da gerçekleştiğini duyurdu.

ARTÇI SARSINTILAR YAŞANDI

Larissa'nın 24 kilometre kuzeybatısında meydana gelen depremin ardından, 4.6 büyüklüğünde artçı deprem oldu. Sarsıntı, Atina'da ve Batı Yunanistan'ın diğer bölgelerinde de hissedildi.

1 KİŞİ GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Öte yandan Atina Yer Bilimleri Enstitüsü depremin büyüklüğünü 5,9 olarak kayıtlara geçti. Yunan televizyonunun aktardığına göre bir kişi göçük altında kaldı.

VATANDAŞLAR EVLERİNE GİRMEMELERİ YÖNÜNDE UYARILDI

Yunan yetkililer yaptıkları açıklamalarda vatandaşları belirli bir süre evlerine girmemeleri yönünde uyardı. Bu depremin adalar dışında, Yunanistan karasındaki en büyük depremlerden biri olduğu da belirtildi.

DEPREM BEKLEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞLERDİ

İzmir Seferihisar'da meydana gelen şiddetli deprem nedeniyle Yunanistan'ın Samos Adası'nda binalar hasar görürken, Yunanistan Jeoloji Enstitüsü Müdürü Akis Tselentis, "6.2 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bekliyoruz" uyarısında bulunmuştu.