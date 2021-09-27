Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem - Haberler
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Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya
Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre ise depremin büyüklüğü 5.7 olarak kaydedildi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit adasında 6,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin 2 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD 5.7 OLARAK DUYURDU

AFAD'ın verilerine göre ise depremin büyüklüğü 5.7 olarak kaydedildi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar geliyor...

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Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem - Haberler
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