Son Dakika: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) Yunanistan'ın Girit adasında 6,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi. Depremin 2 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD 5.7 OLARAK DUYURDU

AFAD'ın verilerine göre ise depremin büyüklüğü 5.7 olarak kaydedildi. Ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

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