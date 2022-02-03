Son Dakika | Yunan askerinin ölüme ittiği Yemenli Kalla, denizde kaybolan kuzenini unutamıyor

Yunanistan unsurlarının denize atmasının ardından yüzerek çıktıkları adadan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan Yemenli Mahgdi Kalla, kuzenini dalgalar arasında kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçan Yemenli Kalla ile eşi Fadima Mahmud ve kuzeni Mücahid Abdulcavad, yeni bir yaşam umuduyla 2 ay önce yasa dışı yollardan İzmir'e geldi.

Yemenli aile, 30 Ocak Cumartesi akşamı, tamamı Yemenliler'den oluşan düzensiz göçmen grubuyla lastik bota binerek Çeşme'den Yunanistan'ın Sakız Adasına geçti.

Adada Yunan unsurlar tarafından yakalanan grup, başka bir bota bindirilerek Türk kara sularına geri itildi. Grupta bulunan Mahgdi Kalla, kuzeni Abdulcavad ve Mahad Adinare ise Yunan unsurları tarafından botla açıldıkları denizde dalgalı sulara atıldı.

Dondurucu soğukta Türk kara sularına doğru yüzen düzensiz göçmenlerden Kalla ve Adinare, Karaada'ya çıkmayı başardı. Kaybolan Mücahid Abdulcavad için yürütülen arama kurtarma çalışması ise sürüyor.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin kurtardığı 2 kişi, işlemlerinin ardından İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Geri Gönderme Merkezine alındı.

"Ölümden kaçtık yine ölüme gittik"

Diğer botla Türkiye'ye geri itilen eşi Fadima Mahmud'a Geri Gönderme Merkezi'nde kavuşan Kalla, AA muhabirine yaşadıklarını anlattı.

Yunan polisinin tüm sığınmacılardaki para ve cep telefonlarını aldığını, bazılarını ayırarak bir bota bindirdiğini, kendilerini ise ters kelepçeli olarak karakola götürdüğünü anlatan Kalla, "Bizi küçük bir bota bindirdiler. Yanımızda Yunan askerleri de vardı. 20 dakika denizde ilerledikten sonra kelepçeleri çözdüler. Üzerimizde çocuk can yeleği vardı. Ona sığamıyorduk. Kelepçelerimizi çözüp bizi denize attılar. Yüzme bilmediğimizi Yunan askerlerine söyledik. Bizi denize atıp geri döndüler." dedi.

Denizin dalgalı olması nedeniyle uzun süre mücadele ettiklerini, bir ara artık öleceğini düşündüğünü belirten Kalla, şöyle devam etti:

"Can yeleği küçüktü, bizi kaldırmıyordu. Çok çok su yuttuk. O yüzden kuzenim yüzemedi. Biz adaya çıktık. Sabaha kadar bekledik. Ertesi gün saat 10.00'da Türk Sahil Güvenlik ekipleri bizi fark etti ve kurtardı. Kuzenim zaten yüzmeyi bilmiyordu ve yüzmekten çok korkuyordu. Hala kulağımda onun sesi var. Kesinlikle insanlık dışı bir muameleydi. Bir insanı nasıl alıp denize atabiliyorsunuz. Kesinlikle bir daha Yunanistan'a geçmeye çalışmayacağım. Biz ülkemizden kötü koşullar ve savaşlar nedeniyle kaçmaya çalıştık. Ölümden kaçtık ama yine ölüme gittik, yeni bir şey bulamadık."

Kalla, hayatlarını kurtaran Türk askerlerine minnettar olduklarını da belirterek, "Türkiye sağ olsun, bize sahip çıktı ve ilgilendi. Adadan bizi sırılsıklam kurtardılar. Kıyafet ve battaniye verdiler. Yunanistan askerleri bize yemek vermemişti. Türk askerleri süt ve yemek verdi. Bize hiç kötü davranmadılar." diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Ocak'ta yaptığı sosyal medya paylaşımında Yunan Sahil Güvenliği tarafından üç göçmenin denize atıldığını, 2 kişinin kurtarıldığını duyurmuştu. Kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenin bulunması için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı.