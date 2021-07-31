Felaketler bitmiyor! Aşırı yağışlar koyunları telef etti, toprak altında kalanlar da var

Türkiye'nin batısında orman yangınlarıyla mücadele sürerken doğu bölgesinden sel haberleri geldi. Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle 500 koyun telef oldu, çok sayıda koyunun da kaybolduğu belirtildi. Kaybolan koyunların arasında toprak altında kalanların da olduğu öğrenildi.

Türkiye'de doğal afetler art arda geliyor. Batıda orman yangınları etkisini sürdürürken, doğuda aşırı sel nedeniyle zor anlar yaşandı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki sel nedeniyle 500 koyun telef oldu, bazı koyunların da selde kaybolduğu öğrenildi.

SÜT SAĞAN KADINLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı Mor Yaylası'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde koyun sağmaya giden Berivanlar, öğlen saatlerinde aniden bastıran yağışlara karşı hazırlıksız yakalanması üzerine 6 bine yakın sürünün içerisinde bulunan yaklaşık 500 koyun sele kapılmasıyla süt sağan kadınlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar su çamur demeden koyunlarını su kanallarında aradı. Sele kapılan koyunları kurtarmak için giden 3 süt sağan kadın yaralandı. Yoğun yağışlardan dolayı yolların bozulmasıyla ve yetersiz kalan köy halkı İl Özel İdare ekiplerine haber verdi. Yapılan çalışmalar sonucu, yollar açılırken telef olan ve kaybolan yaklaşık 500 koyundan 50'si kesildi.

"KURTARDIĞIMIZ KADARINI KURTARDIK, GERİSİ GÖRÜLMÜYOR"

Tüm köy halkı kaybolan koyunların aramasına çıkarken, jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri de yaşanacak olumsuz bir durum için de bölgede hazır bekledi. Felaketi yaşadıklarını ifade eden Eşref Kıratlı, "Saat 14.00 gibi olay meydana geldi. Yoğun bir yağış sonucu heyelan ve sel oluşmasıyla 500'e yakın koyun telef oldu ve kayboldu. Yayladan köye kadar sel her şeyi kendisiyle getirdi. Şuan koyunlarımızın yarısı kaybolmuş durumda. Biz koyunlarımızın yarısını taş, toprak altında olduğu düşünüyoruz. Kurtardığımız kadar kurtardık gerisi görülmüyor" dedi.

"KAYBOLAN KOYUNLARI ARIYORUZ"

500 koyunu telef olduğunu ifade eden Eyüp Avcı, "Koyunlarını kurtarmak isteyen 3 kadın yaralandı. Yaralanan kadınlarımızı hastaneye kaldırdık. Toplam 6 bin koyun buradaymış ve içlerinde toplam 500 koyun sele kapılarak telef oldu ve kayboldu. Burada hemen her yerde her tarafında koyunlarımız kaybolmuş şekilde biz de arıyoruz ve sağ olsun ekipler de burada yardım ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİMİZDEN YARDIM BEKLİYORUZ"

Köy halkı olarak felaketinin eşiğinden döndüklerini ifade eden köy muhtarı İkram Mıhçı, "Öğlen saatlerinde oluşan selden dolayı çok zararımız olmuş. 500 tane koyunumuz şuan telef ve kaybolmuş durumda. Tüm köy halkı olarak seferber olduk. Bende bizim İl Özel İdaresine haber verdim. Onlarda çalışmalarını sürdürüyor. Biz devletimizden yardım bekliyoruz. Zararımız çok. Yaralılarımızda oldu tabi ki şuan hastanedeler." şeklinde konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı