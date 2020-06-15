Son Dakika | Yozgat'ta Selçuklu dönemine ait 97 adet sikke ele geçirildi Bir son dakika haberine göre Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 97 adet bakır sikke ele geçirildi.

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde Selçuklu dönemine ait olduğu değerlendirilen 97 adet bakır sikke ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili Söbeçimen köyü mevkiinde durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada araç içerisinde Selçuklu dönemine ait 97 bakır sikkeyi ele geçirdi. Aramada bulunan sikkelere el konulurken olayla ilgili 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. - YOZGAT Kaynak: İHA