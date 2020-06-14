Son Dakika: Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı 4 kişi yaralandı - ESKİŞEHİR
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Son Dakika: Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı 4 kişi yaralandı - ESKİŞEHİR

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı biri çocuk 4 kişi yaralandı.

14.06.2020 12:03 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:40

Eskişehir'de yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Rıfat Y. (28) idaresindeki 26 AN 836 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Albayrak Caddesi'nde yol kenarında yürüyen Nilgün Kabal (48), Ebru Sena Emek (20), Elvan Hava Can (31) ve Eymen Can'a (4) çarptı.

Olayda yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Elvan Hava Can'ın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarını dinleyen polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlattı.

71 Evler Mahallesi Batı Toroslar Sokağı'nda aracıyla yakalanan Rıfat Y, emniyete götürüldü.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son Dakika: Yol kenarında yürürken otomobilin çarptığı 4 kişi yaralandı - ESKİŞEHİR

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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