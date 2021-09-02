Son Dakika! YÖK Başkanı Özvar: Üniversitelerimizde hibrit eğitime geçilecek

Son dakika: Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Bilim Kurulu Toplantısı'nda yeni eğitim öğretim döneminde uygulanacak sistem hakkında bilgilendirmede bulundu. Özvar, çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze eğitim desteği anlamına gelen Hibrit Sistemin uygulanacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Erol Özvar, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde atılacak adımlar hakkında bilgi vermek amacıyla kamera karşısına geçti. YÖK Başkanı Başkanı Erol Özvar, yeni dönemde hibrit eğitim sisteminin uygulanacağını söyledi.

"HARMANLANMIŞ YÖNTEMLER KULLANILACAK"

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'ndan diğer sistemlerin de kullanılması yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirten Özvar, "Salgın şartlarının ülkemizde nasıl gelişeceğini öngöremediğimiz için salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri dahilinde diğer eğitim süreçlerinin de kullanılması kararı alındı. Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim ve öğretimin aksamaması doğrultusunda hibrit ya da harmanlanmış yöntemleri kullanacaklar.

"EK YERLEŞTİRME İMKANLARINDAN FAYDALANILMALI"

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı Özvar'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Bu istişareden fevkalade istifade ettiğimizi ifade ederek açıklamama geçmek istiyorum. YKS'ye giren bütün öğrencilerimizi tebrik etmekle başlamak istiyorum. Henüz yerleşmemiş öğrencilerimiz var onlara da YÖK olarak sunduğumuz ek yerleştirme kontenjan imkanından istifade etmelerini bekliyorum. Üniversitelerimizin açık kontenjanlarına gireceklerini umuyorum.

Bildiğiniz üzere 3 yarı yıl yani bir buçuk seneden beri üniversiteler eğitim ve öğretimine ara vermeden, bütün yüksek öğretim kurumlarımız akademik faaliyetlerine devam etmektedirler. Bizler üniversiteler olarak kampüslerimizi kapatmadık. Öğrenciler kampüslerimize gelip gittiler. Fakat salgın nedeniyle öğretim faaliyetlerimizi uzaktan yapmaya karar verdik.

"BÜTÜN ÜNİVERSİTELERE YÖNELİK KLAVUZ HAZIRLADIK"

Yüz yüze eğitimin yapılabilmesi ve sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri aldık. Gerek kampüs ortamlarında gerek eğitim öğretim süreçleri ile ilgili bütün üniversitelere yönelik bir kılavuz hazırladık. Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu üyelerimizin tavsiyeleri ile hazırladık ve üniversitelerimiz ile paylaştık.

Kampüs içinde ve eğitim öğretim sürecinde koronavirüs şartlarında nasıl ders yapmak, nasıl sosyalleşmek gerektiğine dair hususlar belirlendi. Eğitim ve öğretim süreci ile alakalı vurgulamamız gereken hususlar var. YÖK olarak biz yüz yüze eğitim faaliyetlerini sürdürmek istiyoruz. Tabi salgın şartlarının ülkemizde nasıl gelişeceğini öngöremediğimiz için salgının seyrine göre Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun görüşleri dahilinde diğer eğitim süreçlerinin de kullanılması kararı alındı. Üniversitelerimiz salgın boyunca eğitim ve öğretimin aksamaması doğrultusunda hibrit ya da harmanlanmış yöntemleri kullanacaklar.

"DERSLERİN BİR KISMININ ONLİNE YAPILABİLMESİ İMKANINA SAHİBİZ"

Harmanlanmış veya hibrit modeli ile birlikte yüz yüze eğitimin yanı sıra derslerin bir kısmı online yapabilme yetkisine haizdir. Üniversitelerimiz gerekli çalışmalarını tamamlamıştır. Üniversitelerimiz hangi dersleri yüz yüze hangi dersleri online yapacağını kamuoyuna açıklamıştır.

"ÖĞRENCİLERİMİZ AŞI OLMALILAR"

Üniversitelerimiz kendi sosyal medya hesapları ve iletişim vasıtaları ile paylaşmış durumdadır. Genç nüfusun öğrencilerimizin aşı olma hususunda YÖK Başkanı olarak, yüz yüze eğitime gelecek öğrencilerden istirhamım aşı olmalarıdır. Aşı olmalarını tavsiye ediyorum. Sağlık Bakanlığımızın alacağı kararlar da fevkalade önemli. Yeni dönemde eğitim ve öğretim hususunda alacağımız esnek kararlar doğrultusunda kesintisiz devam edeceğini belirtmek isterim. Bir buçuk senelik aranın ardından üniversiteler öğrencilerini kucaklayacaktır. Bunu gerçekleştirebilmemiz için covid şartlarına riayet etmemiz lazım. Bizler üzerimize düşen vazifeleri yerine getiririz ve başarmış oluruz diye temenni ediyorum."