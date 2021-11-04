Son dakika: Yine aynı alt geçit yine kaza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Yine aynı alt geçit yine kaza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Yine aynı alt geçit yine kaza

Son dakika haberlerine göre Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında alt geçitten çıkış yapan sürücü virajı alamayınca duvara çarptı.

YAKUTİYE, ERZURUM (İHA) - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında alt geçitten çıkış yapan sürücü virajı alamayınca duvara çarptı. Uzun süre kazanın şokunu atlatamayan kadın, aracından çıkamadı. Mahalle halkı ise her hafta en az 1 kazanın olduğu alt geçidin yıkılmasını istedi.

Kaza, Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Çaykara Caddesinde bulunan Hamidiye Alt Geçidi'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Alt geçidi kullanan kadın sürücü, 25 DS 654 plakalı Fiat marka aracıyla virajı alamayınca alt geçidin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar oluşurken aracın yakıt deposu parçalandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazanın şokunu uzun süre atlatamayan kadın sürücü, ekiplerin müdahalesiyle kendine getirilip, araçtan indirildi. Kazada can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu. Alt geçit ise uzun süre ekipler tarafından trafiğe kapatıldı.

Öte yandan 50'nci Yıl Caddesini Çaykara Caddesine bağlayan Hamidiye Kavşağı virajının keskin olması nedeniyle her hafta, en az 1 sürücü alt geçitte virajı alamayarak duvara çarpıyor. Kavşakta kazasız gün yaşanmadığını dile getiren bölge esnafı, kavşağın yeniden düzenlenmesini veya kapatılmasını istiyor. Duvara çarparak takla atan araçlar bölge sakinlerinin de korkulu rüyası oldu. - ERZURUM

Son dakika: Yine aynı alt geçit yine kaza

Son dakika: Yine aynı alt geçit yine kaza

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yoğun sis kazaya neden oldu! Okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Yoğun sis kazaya neden oldu! Okul servisiyle 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

 Yola dökülen gübre, 8 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Yola dökülen gübre, 8 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu! 2 kişi hastaneye kaldırıldı

 Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Genç motokurye kazada aracın altında kalarak hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title