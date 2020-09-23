Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar
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Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar

23.09.2020 11:01 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:17
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar

Diyarbakır'da iki arkadaş, bahçelerindeki yılanların çiftleşme dansını cep telefonu kamerasına kaydetmek isterken yılanların bir anda onlara doğru yönelmesiyle neye uğradıklarını şaşırdı.

Diyarbakır'da iki arkadaş, yılanların çiftleşme dansını cep telefonu kamerasına kaydetmek istedi. Çiftleşme dansını bitiren yılanlar daha sonra çekim yapan vatandaşlara doğru ilerledi. Yılanların kendilerine doğru ilerlediğini gören şahıslar koşarak bölgeden uzaklaştı.

ÇİFTLEŞME DANSINI ÇEKTİLER

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki arkadaş, evlerinin arka bahçesinde çiftleşme dansı yapan iki yılan gördü. Bu anları kaydetmek isteyen arkadaşlar, cep telefonlarını çıkararak kayıt tuşuna bastı. Çiftleşme dansını bitiren yılanlar, daha sonra vatandaşlara doğru ilerledi. Yılanların kendilerine doğru ilerlediğini gören arkadaşlar, bölgeden kaçarak uzaklaştı. Tüm bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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