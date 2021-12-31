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Son dakika haberi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2022'de uygulanacak köprüler arası geçiş ücretlerini açıkladı

Son dakika haberi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2022'de uygulanacak köprüler arası geçiş ücretlerini açıkladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Ulaştırma ve Altapı Bakanlığı: "Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05: 00 24: 00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00: 00 – 05: 00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir.

Ulaştırma ve Altapı Bakanlığı: " Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05: 00 24: 00 saatleri arasında tek yönde 53 TL, 00: 00 – 05: 00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 TL olarak belirlenmiştir. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 TL olarak belirlenmiştir."

(İHA)

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