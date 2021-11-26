Son dakika yerel: ETOS'tan 'Bırakın Çocuklar Çocuk Kalsın' etkinliği

İNÖNÜ, ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Toplum ve Sanat Derneği (ETOS); 'Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle; Eskişehir'in İnönü İlçesi Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu'nda 'Bırakın Çocuklar Çocuk Kalsın' adı altında bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte: Avukat Bilge Alkan, 'Çocuk Hakları' konusunda ilkokul 4 ve 5. Sınıf öğrencileri ile soru-cevap şeklinde yaptığı sohbetinde; eğitim hakkı, sağlık hakkı, oyun ve dinlenme hakkı konularında örneklerle bilgiler verdi. Etkinliğin açış konuşmasını yapan ETOS Dernek Başkanı Nihal Bağcı, "Dünyada en masum ve en çok verilmesi gereken hakkın çocukların haklarıdır. Hiçbir ayrım yapılmaksızın her çocuğun bu haklardan eşit derecede yararlanması için mücadele edilmesi gerekir" dedi.

Psikolog Meryem Gül Şeker, çocukların kendilerine dönük yapılan haksızlıklar sonucu nasıl bir yol izlemeleri konusunda ve ruhsal sıkıntılarının çözümünde aile ve okuldan nasıl destek alınması ile ilgili bilgiler verdi. Eskişehir Filarmoni Derneği Başkanı Egemen Çelik ve Başkan Yardımcısı Ramazan Albayrak da gitar ve keman eşliğinde çocuklarla birlikte şarkılar söyleyerek müzik ve enstrümanlar hakkında bilgiler verdi.

İnönü İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Yaşar Temur ve Gürol Bozkurt'un da katıldığı etkinlikte; Okul Müdürü Zeynep Sönmez, ETOS Derneği ve Filarmoni Derneği'ne düzenlenen etkinlik için teşekkür etti.

Okul öğretmenleri ve ETOS Yönetim Kurulu Üyelerinin yer aldığı etkinlik sonucu; öğrencilere, ETOS tarafından Dünya ve Türk Klasiklerinden oluşan kitaplar hediye edildi. - ESKİŞEHİR