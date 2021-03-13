Son dakika yerel: Cambazlı Mahallesi, Ahmetli'de kaldı

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Cambazlı Mahallesi, Ahmetli'de kaldı

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 2018 yılında yapılan referandumla Turgutlu'ya bağlanmak için 'Evet' diyen Ahmetli'nin Cambazlı Mahallesinin Ahmetli'de kalmasına oy birliğiyle karar verdi

MANİSA - Manisa'da hizmet alamadıkları gerekçesiyle 2018 yılında yaptıkları referandumla Ahmetli'den Turgutlu'ya bağlanmak için halk oylaması yapan ve büyük bir çoğunluğun Turgutlu'yu seçtiği Cambazlı Mahallesinin, 9 Mart tarihinde yapılan Manisa Büyükşehir Belediye Meclisince oy birliğiyle Ahmetli'ye bağlı kalınmasına karar verdi.

Manisa'da 3 yıldır yaptıkları referandum sonucunu kabul ettirmeye çalışan ve hukuksal yollara başvuran Cambazlı Mahallesinin Ahmetli'den Turgutlu'ya bağlanma talebi 9 Mart tarihinde gerçekleştirilen Manisa Büyükşehir Belediye Meclisince kabul görmedi. Oybirliğiyle mahallenin Ahmetli'de kalmasına karar verildi.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 8 Nisan 2018 yılında Turgutlu ilçesine bağlanmak için gerçekleştirilen halk oylamasında Cambazlı Mahallesi'ndeki 178 kayıtlı seçmenin, 156'sı oy kullandı. Seçimlerde 106 'evet' oyu çıkarken, 50 vatandaş da 'hayır' oyu kullandı. Yapılan halk oylaması sonucu Cambazlı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların çoğunluğu Turgutlu'ya bağlanmak için 'evet' oyu kullandı. Referandum sonrası Turgutlu Belediye Meclisi de 2 Mayıs 2018 tarihinde aldığı kararla Cambazlı'nın Turgutlu'ya bağlanmasını kabul etti. Turgutlu Belediye Meclisi'nin aldığı karar, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşındı. 14 Ağustos 2018 tarihinde, Turgutlu Belediye Meclisi kararını iptal edip, Cambazlı Mahallesi'nin 20 kilometre mesafedeki Ahmetli ilçesinde kalması yönünde karar aldı. Arada geçen yıl boyunca hukuk mücadelesi sürdüren ve bu süre zarfında Ahmetli Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet almaya devam eden mahallenin durumu 9 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yeniden görüşüldü. Meclis oybirliği ile mahallenin Ahmetli ilçesinde kalmasına karar verdi.

Mahallede 150 hanenin Turgutlu'da ikamet ettiğini söyleyen Mahalle Muhtarı Refik Bilgiç, "Bizim Cambazlı Mahallemiz her ne kadar Ahmetli ilçesine bağlıysa da bizim mahallemizden 150'ye yakın hane Turgutlu'da ikamet etmekte. Ayrıca Turgutlu'da 500'ü aşkın da nüfusumuz bulunmakta. Bu nedenle Cambazlı Mahallemizin sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkileri Turgutlu'ya bağlı. Bu nedenle bizim Cambazlı insanları Turgutlu'ya gidip gelmek zorunda ve Turgutlu'dakiler de Cambazlı'ya gidip gelmek zorunda. Ayrıca Cambazlı Mahallesi 6360 sayılı kanun ile ön görüldüğü üzere meskun mahal sınırı olarak Turgutlu'ya 2 bin 200 metre civarına düştü. Bu konuda 5393 sayılı kanunun 8. maddesinde istenen şartlara tamamen uyar hale geldik" dedi.

2018 yılında yaptıkları referandumla Turgtulu ilçesine bağlanmayı seçtiklerini söyleyen Bilgiç, "2018 yılı 8 Nisan tarihinde mahallede Manisa Valiliği'nin uygun görmesi ve İlçe Seçim Kurulu gözetiminde referandum yapıldı. Referandumda Cambazlı Mahallemizdeki seçmenlerin 156'sı Turgutlu'ya katılmayı tercih etti, 50 kişi de Ahmetli ilçesinde kalmayı tercih etti. Bunun üzerine kanun gereği valilikçe bütün evraklar Turgutlu Belediye meclisine gönderildi. Turgutlu Belediye meclisi 2018'e 34 sayılı karar ile Cambazlı Mahallesi'nin Turgutlu'ya bağlanmasını kabul etti. Kanun gereği Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine gönderildi. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 2018'e 537 sayılı kararıyla hukuka, demokrasiye, millet iradesine aykırı olarak Cambazlı Mahallesi'nin Ahmetli ilçesinde bağlı kalması yönünde karar aldı. Bunun üzerine ben idari mahkemeye müracaat ettim. Manisa 1. İdare Mahkemesi 2019'a 924 sayılı kararıyla Cambazlı Mahallesi hakkında Manisa Büyükşehir Belediyesi meclisince Ahmetli olarak kalması yönündeki kararı iptal etti. Bu iptalden sonra Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi avukatları istinaf mahkemesine müracaat etti. İstinaf talebinin İzmir Bölge İdare Mahkemesi redetti. Bu kez de Manisa Büyükşehir Belediyesi avukatları temyiz için kararı Danıştay'a taşıdı. Danıştay 2020'ye 4030 sayılı kararı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi avukatlarının temyiz talebini de redetti. Cambazlı Mahallesi'nin Turgutlu ilçesine bağlanması yönündeki kararı tasdiklemiş oldu" diye konuştu.

"Mahkeme kararlarını okuyup ona göre karar versinler"

Alınan kararların hukuka aykırı olduğunu savunan Bilgiç, "Turgutlu ilçesine bağlanmamız gerekirken Ahmetli ilçesinde kalma yönünde yanlış bir karar alındı. Biz bu eksik kararın düzeltilmesi için tekrardan müracaat ettik. Bu kez de iptal edilmiş olan Ahmetli ilçesine bağlı kalınması yönündeki karara rağmen yeni bir karar ile Ahmetli ilçesine bağlandık. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Hukuk ve Tarifeler Komisyonundaki avukat arkadaşlarım mahkeme kararlarını güzel okusun. O mahkeme kararlarını okuyup ona göre karar versinler. Biz 6360 sayılı kanununa uygun olarak Cambazlı Mahallesi'nin Turgutlu idari sınırına 2 kilometreden yakın olması nedeniyle müracaat ettik. Yapılan incelemelerde belge ve bilgilerle bu konu tespit edildi ve mahkemece Turgutlu'ya bağlanmamız yönünde karar verildi. Biz yakınlık olarak Turgutlu'ya çok yakın hale geldik. Ahmetli'ye daha uzak kaldık. Mahkemelerce de bu tespit edildi. Kanun hükümlerine göre biz Turgutlu'ya daha yakınız" diye konuştu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen muhtar Bilgiç, durumun incelenmesini talep etti.

Mahallede yaşayan vatandaşlar ise Turgutlu'ya ulaşımın daha kolay olduğu ve hem işlerini hem de sosyal yaşantılarını Turgutlu'da geçirdikleri için mahallenin Turgutlu ilçesine bağlanmasını talep etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise mahalleye bütün hizmetlerin gittiği ve hizmet alımı konusunda bir sıkıntı yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı