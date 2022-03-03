Son dakika yerel: Belediye Başkanlarından Bakan Yardımcısı Gürcan'a ziyaret - Haberler

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Son dakika yerel: Belediye Başkanlarından Bakan Yardımcısı Gürcan'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika yerel: Belediye Başkanlarından Bakan Yardımcısı Gürcan'a ziyaret

Son dakika yerel haberi: Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve beraberindeki heyetle birlikte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a ziyarette bulundu.

YAHYALI, KAYSERİ (İHA) - Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun ve beraberindeki heyetle birlikte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'a ziyarette bulundu.

Develi ve diğer ilçeler hakkında istişarelerde bulunulduğu ziyaretten dolayı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, nazik ziyaretlerinden dolayı Başkan Cabbar ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Son dakika yerel: Belediye Başkanlarından Bakan Yardımcısı Gürcan'a ziyaret

Son dakika yerel: Belediye Başkanlarından Bakan Yardımcısı Gürcan'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Mehmet Cabbar, Mahmut Gürcan, Yahyalı, Develi, Yerel, Haberler

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