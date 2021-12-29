Son Dakika! 'Yeni tedbir gelecek' iddialarına Bakan Koca'dan yanıt: Tedbirlerde değişiklik olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yayınladı. Bilim Kurulu'nun gündeminde Omicron varyantının hızla yayılması yer alırken Bakan Koca, "Yeni tedbir gelecek" iddialarına da yanıt verdi.

"KİŞİSEL TEDBİRLERİN ÖNEMİ SON DERECE ARTTI"

Söz konusu iddiaları reddeden Bakan Koca, "Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu'nun ardından Bakan Koca'nın yaptığı yazılı açıklama şöyle;

Bilim Kurulumuz, salgının seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve Turkovac aşısının kullanıma alınması gündemi ile toplandı. Toplantımızda değerlendirilen konuları maddeler halinde özetlemek gerekirse;

OMİCRON VARYANTI

Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir. Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçiren sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır. Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir.

"MASKE KULLANIMINDAN TAVİZ VERİLMEMELİ"

Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir.

AŞI YAPTIRMA ÇAĞRISI

Aşılama programımız sayesinde toplumumuzda önemli ölçüde aşılanma sağlanmıştır. Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır. Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz.

TURKOVAC YARIN UYGULANACAK

Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac ile olabilirsiniz."

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet