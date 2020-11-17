Son dakika: Yeni koronavirüs önlemleri neler? Sokağa çıkma yasağı var mı? Okullar açılacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması geldi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vakaların ardından yeni tedbirlerin ele alındığı Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki, ara tatil uzayacak mı? Koronavirüs tedbirleri neler? Kafeler kapanıyor mı, kıraathaneler kapatılacak mı? Üniversiteler açılacak mı? AVM'ler kapatılacak mı? gibi soruların cevapları aranıyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni tedbir kararlarını açıklayıp, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arası sokağa çıkma kısıtlaması, ara tatilinde eğitim yılsonuna kadar eğitim online sürdürülecek. 65 yaş üstü çalışanlar hariç uygulaması 20 yaş altına teşmil edilecek. Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek" ifadelerini kullandı.

SOKMA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması, ara tatilinde eğitim yılsonuna kadar eğitim online sürdürülecek. 65 yaş üstü çalışanlar hariç uygulaması 20 yaş altına teşmil edilecek.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Ara tatilinde eğitim yıl sonuna kadar eğitim online sürdürülecek

AVM'LER KAPATILACAK MI?

Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.