Son Dakika | Yazıcıoğlu davasında savcı, Dursun Özmen'in üst sınırdan cezalandırılmasını istedi (2)

Son dakika haber: TANIK S.B.: HABER KAYNAĞINI BİLMEDİĞİM İÇİN BİLGİ NOTUNU BEN ÇEKMEDİMKahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya FETÖ suçundan tutuklu bulunan ve görevi kötüye kullanma suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen dursun Özmen SEGBİS sistemiyle katılırken, Muhsin Yazıcıoğlu'nun...

TANIK S.B.: HABER KAYNAĞINI BİLMEDİĞİM İÇİN BİLGİ NOTUNU BEN ÇEKMEDİM

Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya FETÖ suçundan tutuklu bulunan ve görevi kötüye kullanma suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen dursun Özmen SEGBİS sistemiyle katılırken, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak ile aile avukatları ve sanık avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

Duruşma, olay günü Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru S.B.'nin SEGBİS sisteminden tanık olarak dinlenmesiyle başladı. Olay günü şubede nöbetçi memur olarak görev yaptığını belirten S.B., bilgi notu hazırlanmasının görevleri arasında yer almadığını, notu hazırlama görevinin amirlerinde olduğunu söyledi. Olay gününde ilk bilgi notunu Şube Müdürü İsmail Duman'ın talimatıyla kendisi tarafından hazırlandığını ifade eden S.B., ikinci bilgi notunu kimin hazırladığını bilmediğini söyledi.İsmail Duman'ın şubeden ayrıldıktan sonra şubede yetkili olarak Dursun Özmen kaldığını belirten S.B., şöyle konuştu: "Üçüncü bilgi notunu Dursun Özmen'in talimatıyla hazırladım. Bana verdiği müsvedde kağıttan bilgileri bilgisayarda yazıp çıktısını alıp götürdüğüm Dursun amire 'Bu bilgileri nereden aldınız?' diye sorduğumda ilk önce cevap veremedi. Daha sonra alaylı bir şekilde 'Benim yüksek yerlerde elemanlarım var' dedi. Ben de 'Eğer bu bilgiler doğru değilse adamı ipe götürür' dedim. Aynı zamanda odasına bilgi vermek için girdiğimde kurum içi hattan görüntülü konuştuğunu fark ettim ve görüntülü telefonun üst kısmında Kayseri İstihbarat Şube Müdürü yazıyordu. ' Haber kaynağını bilmediğim bilgiyi çekmiyorum' dedim. Dursun amir de İ.K.'ya verip yüksek sesle diğer illere çekmesi yönünde talimat verdi.'DURSUN ÖZMEN BENİ TEHDİT ETTİ'Hakim, S.B.'nin daha önceki ifadelerin böyle ayrıntılar olmadığını belirterek, 'Neden daha önce anlatmadın?' diye sordu. Bunun üzerine S.B., şunları anlattı: "Çünkü beni yönlendirmeye çalıştılar ve Dursun Özmen odasında beni tehdit etti. Dursun Özmen şifai olarak bilgi notu içeriğini diğer illere talimatıyla ilettiğim hususunu gizli tutmamı istedi. Yazılan bilgileri Kayseri İstihbarat Şubesi'nden biri beni aradı, ismini vermeden 'Bilgi var mı?' diye sordu. Ben de var 'Dursun amirimle görüşün' dedim. Daha sonra SVG arızalı deyince ben de öyle düşünerek söylemeye başladım ve o sırada arkadan birisi 'İsmini al, ismini al' deyince kumpas olduğunu anladım ve benim onlara bilgi verdiğim hususunda delil oluşturulmaya çalışıldığını fark ettim. Bunun üzerine ismimi onlara söylemedim. Büro amirimiz Ali Kırcılı da beni tehdit etti. 'Kayseri senin hakkında telefon görüşme tutanağı düzenlemiş. Bugün çıkmazsa yarın çıkar' dedi. Bana bu lafıyla baskı kurmaya çalıştı. Ben bu sözünü 'İleri de senin başını yakacağız' olarak değerlendirdim."'HAZIRLADIKLARI BİLGİ NOTUNDA KAYSERİ DEVLET HASTANESİ YAZIYORDU'S.b., ifadesinin devamında Dursun Özmen'in, Yazıcıoğlu'nun sağ olarak bulunduğuna dair müsvedde kağıda hazırladığı bilgi notuyla gönderilen bilgi notunun da farklı olduğunu söyledi. Bunun üzerine hakim, davaya konu olan "Devam eden çalışmalarda ilimiz Göksun ilçesi Hacıömer Köyü Temurağa Köyü Kazmadere Mevkiinde helikopterin enkazına ulaşıldığı, gruptan BBP genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ayağının kırık olduğu, ölü olmadığı, diğer şahısların yaralı oldukları, ilimiz Göksun Devlet Hastanesine intikal ettirilmekte oldukları, Göksun Devlet Hastanesi görevlilerinin yaralılara müdahale için hazır bekledikleri şeklinde bilgiler intikal etmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" şeklindeki bilgi notunu okuyup farklılıkları sordu.S.B. ise, "Bu değildi, sayın hakim değiştirilmiş. En son paragrafta ayağının kırık olduğu, enkaza ulaşıldığı, şuurunun açık olduğu ve devamında Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü şeklindeydi. Kayseri'yi sonra Dursun Özmen değiştirdi. Yani bunlar değiştirilmiş bilgiler. Hatırladığım sadece bunlar. Cümleler değiştirilmiş bir de nereye düştüğü şeklinde 2 satırdan oluşan bir paragraf vardı. Son paragrafta helikopterin nereye düştüğüne dair detaylı bilgiler vardı. Dursun Özmen'in müsvedde şeklinde hazırladığı helikopterin düştüğü yer mevki olarak tarif ediliyordu. Daha sonra helikopterin düştüğü yer tespit edilince çeşitli söylentiler çıkmıştı ve bu söylentilere göre müsvedde notundaki mevkii enkazın bulunduğu yere çok yakındı" diye konuştu.S.B.'dan sonra ikinci tanık olarak S.B.'nin 'Beni tehdit etti' dediği Ali Kırcılı dinlendi. Duruşmaya FETÖ suçundan hükümlü bulunduğu Aydın E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katılan Kırcılı, televizyonda Yazıcıoğlu'nun sağ bulunduğuna dair alt yazı geçtiğini görünce Göksun'daki devre arkadaşını aradığını ve hastanede herhangi bir hazırlık yapılmadığını öğrendiğini belirterek, "Ben bunu Dursun Özmen'e bildirdim ancak bilgi notu çekildikten sonra mı yoksa önce mi söyledim hatırlamıyorum" dedi.Dursun Özmen ise savunmasında suçlamaları kabul etmedi.SAVCI: ÜST SINIRDAN CEZALANDIRILSINSanık ve tanıkların dinlenmesinin ardından hakim, davanın geldiği aşama nedeniyle Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin davayı birleştirme talebini reddedip duruşmaya ara verdi. Aranın ardından mahkeme savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Dursun Özmen'in hazırlattığı bilgi notunun dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, tarafından BBP üyeleri ile paylaşılması üzerine kamuoyuna duyurulduğunu belirttiği mütalaasında bahse konu asılsız ve gerçek dışı bilgi notu nedeniyle arama kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığını kaydetti. Savcı, mütalaasında Dursun Özmen'in "Ülke gündemini derinden etkileyecek son derece önemli bir hususta kamuoyunun yanıltıldığı ve bilgi kirliliğine sebebiyet verildiği, bu sebeple sanığın zamanla yarışıldığı böylesine önemli bir konuda olayın jandarma sorumluluk bölgesinde olmasına ve mesai arkadaşlarının kendisini uyarmasına rağmen bilerek ve isteyerek görevinin gereklerine aykırı hareket ederek" suça konu bilgi notunu hazırlatıp görevini kötüye kullandığını belirterek görevi kötüye kullanma suçunun en üst sınırı olan 2 yıl hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Dursun Özmen, mütalaaya karşı savunma için ek süre talep etmesi üzerine hakim, davayı 15 Ocak Cuma gününe erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ