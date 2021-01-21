Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden
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Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden

21.01.2021 16:02 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:07
Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden

Son dakika gündem haberine göre ŞANLIURFA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu Nuri Ahmet El Canot (75) ile eşi Saye El Fayyet (65) ve torunları Dünya El Saavi (11) yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriye uyruklu Nuri Ahmet El Canot (75) ile eşi Saye El Fayyet (65) ve torunları Dünya El Saavi (11) yaşamını yitirdi.

Olay, Yeni Mahalle'de müstakil bir evde meydana geldi. Suriye'nin Deyrizor kentinde yaşarken iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelerek Şanlıurfa'ya yerleşen Nuri Ahmet El Canot, eşi Saye El Fayyet ile torunları Dünya El Saavi'yi telefonla arayan yakınları ulaşamayınca, adrese gitti. Zili çalan yakınları, kapıyı açan olmayınca evin penceresinden baktıklarında yaşlı çift ve torununu hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 3 kişinin ısınmak için kullandıkları sobadan sızan karbonmonokist gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiklerini belirledi. 

Yaşlı çift ile torunlarının cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayı duyarak eve gelen yakınları acı haberi alınca uzun süre gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden
Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden
Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden
Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden
Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden
Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden
Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden
Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden
Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden
Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden
Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden
Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden
Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden
Son dakika: Yaşlı çift ile torunları, sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü (2)- Yeniden

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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