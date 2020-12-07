Eski nişanlısını öldürüp yol kenarına atmıştı! "Aldatıldım" diyerek kendini savundu
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Eski nişanlısını öldürüp yol kenarına atmıştı! "Aldatıldım" diyerek kendini savundu

07.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:23

Ankara'da, otomobilde barışma teklifini kabul etmeyince tartıştığı eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı tabancayla ateş ederek öldürdükten sonra cesedini TEM Otoyolu Sakarya mevkiinde yol kenarına atan Fatih Alşan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Alşan, ilk ifadesinde nişanlı kaldıkları dönemde aldatıldığını söyledi.

Fatih Alşan, geçen Cuma günü eski nişanlısı Yasemin Aydın'ı konuşmak için aracıyla Akyurt ilçesindeki evinden aldı. Aydın, Fatih Alşan'ın barışma isteğini kabul etmeyince çift arasında tartışma çıktı. Fatih Alşan, tartışma sırasında araçtan inmek isteyen Yasemin Aydın'ı tabancayla göğsünden vurdu.

ÖLDÜRÜP YOL KENARINA ATTI

Yasemin Aydın'ın öldüğünü anlayan Fatih Alşan, otoyoldan İstanbul yönüne devam etti. Cesedi TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yol kenarına atan Fatih Alşan, İstanbul'a doğru yola devam ederken, polis olan bir yakınını arayarak, cinayet işlediğini söyledi. Alşan, İstanbul'da yakalanarak Ankara'ya getirildi. Yasemin Aydın'ın cesedi de yol kenarında bulundu.

TUTUKLANDI

Fatih Alşan, İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Fatih Alşan, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatih Alşan'ın, mahkemedeki ifadesinde, Yasemin Aydın'ı nişanlıyken kendisini aldattığı için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Eski nişanlısını öldürüp yol kenarına atmıştı! 'Aldatıldım' diyerek kendini savundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan ARSLAN

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