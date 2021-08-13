Yangın savaşçıları evlerine döndü
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Yangın savaşçıları evlerine döndü

Yangın savaşçıları evlerine döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Osmangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler, yangının kontrol altına alınmasının ardından Bursa'ya döndü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Osmangazi Belediyesi'ne bağlı ekipler, yangının kontrol altına alınmasının ardından Bursa'ya döndü. 10 gündür bölgede olan ve yangına başarılı şekilde müdahale eden ekipler için mesai arkadaşları karşılama töreni düzenledi.

Osmangazi Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Koordinasyon Müdürlüğü ve Sivil Savunma Birimi'ne bağlı 15 kişilik ekip, 4 arozöz ve 1 arama kurtarma aracı ile Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek için bölgeye gitmişti. 10 gün boyunca zor şartlar altında yangın söndürme çalışmalarına katılan ekipler, yangının kontrol atına alınmasıyla birlikte Bursa'ya döndü. Osmangazi Belediyesi Soğanlı Şantiye Alanı'nda ekipleri karşılamak için tören tertip edildi. Karşılamada Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner ile birlikte mesai arkadaşları bulundu. Alkışlarla karşılanan ekipler araçtan iner inmez arkadaşlarıyla hasret giderdi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner, yangın bölgesinde görev yapan ekibi tek tek tebrik etti. Ekiplerin yangın bölgesindeki çalışmalara önemli katkı sağladığını ifade eden Döner, "Ülkemizin çeşitli bölgelerinde maalesef orman yangınları meydana geldi. Bu yangınlarda hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza da Allah acil şifalar versin. Allah ülkemize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın. Yangınların başlamasının ardından Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ın talimatı ile ekiplerimizi Muğla'ya gönderdik. Arkadaşlarımız 10 gün boyunca yangını söndürebilmek için mücadele ettiler. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte arkadaşlarımız sağ salim bir şekilde döndüler" dedi.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner, devletimizden bir talimat gelmesi halinde ekiplerin sel felaketinin yaşandığı Karadeniz bölgesindeki çalışmalara da katılabileceğini ifade etti.

Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Birimi'nde görev yapan Ali Doğantepe de yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Doğantepe, "Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan yangına müdahalede bulunduk. Bölgedeki 5 köyün tahliyesinde yer aldık. Soğutma çalışmalarına katıldık. Yangına havadan müdahale eden helikopterlerin sepetlerine su doldurabilmesi için bölgedeki su kuyularına sürekli olarak su takviyesi yaptık. Vatanımıza milletimize hizmette bulunduğumuz için gururluyuz" diye konuştu.

(İHA)

Yangın savaşçıları evlerine döndü
Yangın savaşçıları evlerine döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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