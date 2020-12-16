Son dakika yaşam: Muhtar Altıntop, Covid-19'a yenildi
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Son dakika yaşam: Muhtar Altıntop, Covid-19'a yenildi

16.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:22
Son dakika yaşam: Muhtar Altıntop, Covid-19'a yenildi

Son dakika habere göre Kütahya'nın Simav ilçesindeki Esenevler Mahallesi'nin sevilen Muhtarı Ali Altıntop, (61) Koronavirüs (Covid-19)'a yenik düştü.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Esenevler Mahallesi'nin sevilen Muhtarı Ali Altıntop, (61) Koronavirüs (Covid-19)'a yenik düştü. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde virüsle 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 2 çocuk babası Muhtar Altıntop'un ölümü, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Simav Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin, Esenevler Mahallesi'nde 3 dönemden bu yana muhtarlık görevini yürüten Altıntop'un, karantinada olan vatandaşlara fedakarca hizmet ettiğini belirtti. Başkan Şahin, "Derneğimizin çok sevilen ve çalışkan üyesi, Ali Altıntop'u, ilçemize bağlı Hamzabey köyü kabristanında, tedbirler kapsamında toprağa verdik. Hizmet aşıkı meslektaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 11:21:54. #1.15#
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