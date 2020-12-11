Son dakika... Yaşam mücadelesi veren korucu hayatını kaybetti
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Son dakika... Yaşam mücadelesi veren korucu hayatını kaybetti

11.12.2020 10:18 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:23
Son dakika... Yaşam mücadelesi veren korucu hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kars'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 1 hafta yaşam mücadelesi veren korucu hayatını kaybetti.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 1 hafta yaşam mücadelesi veren korucu hayatını kaybetti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Alisofu köyü yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Erzurum Bölge Hastanesi'ne kaldırılan ilçeye bağlı Şehitemin köyünden korucu Erdinç Gündüz, hastanede 1 haftadır verdiği yaşam mücadelesi sonucu doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gündüz'ün hayatını kaybetmesi Sarıkamışlıları yasa boğdu.

Erzurum'dan yakınları tarafından getirilen Erdinç Gündüz'ün cenazesi babaocağı Şehitemin köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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