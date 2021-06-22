Son dakika yaşam: Kaymakam Çiçek: "Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacıdır"
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Son dakika yaşam: Kaymakam Çiçek: "Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacıdır"

Son dakika yaşam: Kaymakam Çiçek: 'Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacıdır'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberine göre Kütahya'nın Emet ilçe Kaymakamı Hasan Çiçek, 1992 yılında Tunceli Hozat' ta şehit düşen Hasan Ali Soysal'ın ailesini ziyaret etti.

Kütahya'nın Emet ilçe Kaymakamı Hasan Çiçek, 1992 yılında Tunceli Hozat' ta şehit düşen Hasan Ali Soysal'ın ailesini ziyaret etti.

Emet İlçesine bağlı Düşecek Köyünde yaşayan şehit ailesini, Eşi Songül Çiçek ve Köy Muhtarı Ali Koç ile birlikte ziyaret eden Kaymakam Çiçek, yaptığı açıklamada, "Cenab-ı Allah şehidimize gani gani rahmet, mekanını cennet eylesin. Anne ve Babası olarak sizlere, bütün yakınlarına sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacıdır. Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Devletimizin temsilcisi olarak her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı.

Şehit babası Mehmet Soysal ve annesi Ayşe Soysal, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam Hasan Çiçek ve eşi Songül Çiçek'e teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Son dakika yaşam: Kaymakam Çiçek: 'Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacıdır'
Son dakika yaşam: Kaymakam Çiçek: 'Şehit ailelerimiz milletimizin baş tacıdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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