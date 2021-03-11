Son dakika yaşam: Baydilli müteahhitlerle bir araya geldi
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Son dakika yaşam: Baydilli müteahhitlerle bir araya geldi

11.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:44
Son dakika yaşam: Baydilli müteahhitlerle bir araya geldi

Son dakika haberi: Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede yatırım yapan müteahhitlerle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinlerken, sorunların çözümü için istişarelerde bulundu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ilçede yatırım yapan müteahhitlerle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinlerken, sorunların çözümü için istişarelerde bulundu.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli toplumun her kesimiyle, her iş kolundan vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Baydilli ilçede yatırım yapan müteahhitlerle bir araya gelerek talep ve sorunlarını konuştu.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Baydilli, "İlçemizde inşaat yatırımları yapan müteahhit arkadaşlarımızın bazı sorunları var, bunları dinledik ve not aldık. Bu sorunların çözümü, ilçemizde yatırım yapan arkadaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışacağız ancak tabi ki kurumumuzun haklarını da gözeteceğiz ve ona göre bir çözüm yolu bulacağız. Biz ilçemizde faaliyet gösteren herkesin sıkıntılarını gidermek için uğraşıyoruz, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Karaköprü'yü hep beraber kalkındıracağız, büyüteceğiz" diye konuştu.

Şanlıurfa Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Önal ve yönetim kurulu üyeleri ile ilçede faaliyet gösteren müteahhitleri ağırlayan Başkan Baydilli onlarla bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcıları ve ilgili teknik müdürler de katılırken, Başkan Baydilli müteahhitlere bir süre ilçede yapılan yatırım ve hizmetleri anlattı. Daha sonra müteahhitlerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Baydilli, ilgili teknik başkan yardımcıları ve müdürlerden bilgi alırken, sorunların çözümü için çalışma yürüteceklerini söyledi.

Şanlıurfa Müteahhitler Birliği Başkanı Mustafa Önal da kendilerinin sorunlarını dinleyen, çözümü için uğraşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Son dakika yaşam: Baydilli müteahhitlerle bir araya geldi
Son dakika yaşam: Baydilli müteahhitlerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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